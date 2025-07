Literatura

Serpentes, árvores que andam e menina de pedra: livro resgata lendas do Caparaó

Livro da autora Eliane Correia traz a famosa lenda da Pedra Menina, que inspirou o nome de um distrito de Dores do Rio Preto

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de julho de 2025 às 12:06

Parque Nacional do Caparaó, em Pedra Menina Crédito: Reprodução/@parquenacionaldocaparao/@samuoliversilva

Fruto de uma pesquisa sensível e uma imersão artística no território do Caparaó, a autora Eliane Correia lança nesta sexta-feira (1), - no mês do folclore - o livro “Lendas do Caparaó”. O exemplar traz três histórias - em uma linguagem infanto-juvenil - que fazem parte do imaginário local: “A macieira do Caparaó”, “A lenda da Pedra Menina e a Serpente Shahmun” e “As árvores andantes”. >

O evento acontece no Teatro Municipal Fernando Torres, em Guaçuí, e contará com três apresentações teatrais gratuitas, baseadas nas lendas narradas na publicação. Com classificação livre, as sessões serão às 8h e 10h para escolas públicas e, às 19h, uma apresentação aberta ao público acompanhada do lançamento oficial do livro.>

Livro Lendas do Caparaó, de Eliane Correia, traz lendas curiosas Crédito: Cia Mais Um Ponto Mais Um Conto

“Esse livro está engavetado há 15 anos”

“Sou contadora de histórias há 24 anos. O Caparaó sempre me pareceu uma região muito mística. Eu já conhecia as lendas e comecei a adaptá-las para a linguagem infantil, pensando em levá-las para o teatro. Escolhemos três histórias para este primeiro volume”, completou.>

Livro Lendas do Caparaó, de Eliane Correia, traz lendas curiosas Crédito: Cia Mais Um Ponto Mais Um Conto

Uma das lendas mais marcantes é a da Pedra Menina, que inspirou o nome de um distrito de Dores do Rio Preto. A história fala de uma jovem indígena perseguida por seres misteriosos - que em algumas versões são visitantes estrangeiros, em outras, até OVNI's. Quando se vê encurralada na mata, ela pede proteção ao deus Rudá e, como forma de proteção, é transformada em pedra, eternizada como uma menina de pedra.>

>

Com linguagem lúdica, ilustrações marcantes e um QR Code que leva o leitor a escutar as histórias narradas pela própria autora, Eliane destaca a importância de registrar essas histórias que estão, aos poucos, desaparecendo da tradição oral: “É uma forma de devolver ao público caparaoense aquilo que ele nos oferece todos os dias: beleza, força e ancestralidade”.>

Livro Lendas do Caparaó, de Eliane Correia, traz lendas curiosas Crédito: Cia Mais Um Ponto Mais Um Conto

Já o espetáculo, desenvolvido em parceria com a artista plástica e marionetista Daiane Baumgartner, transforma o livro em uma experiência cênica com bonecos, marionetes e poesia. Criado na sede da companhia Mais Um Ponto Mais Um Conto, o espetáculo amplia o alcance das lendas e propõe uma viagem sensorial e contemporânea pelas tradições da cultura interiorana.>

A volta a Guaçuí marca mais um capítulo da trajetória de Eliane Correia, que tem levado sua arte e suas histórias a diversos estados do Brasil. Ao circular com o projeto pelo Acre, Eliane sentiu o impacto da troca cultural e o fortalecimento de suas raízes capixabas. “Chegar no Acre com o trabalho que fazemos aqui é a confirmação de que estamos no caminho certo”, afirma.>

Serviço

Lançamento de livro + Espetáculo

Onde: Teatro Municipal Fernando Torres – Guaçuí

Teatro Municipal Fernando Torres – Guaçuí Quando: sexta-feira (1)

sexta-feira (1) Horário: 19h

19h Entrada gratuita >

Este vídeo pode te interessar