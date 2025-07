Dicas

Conheça 5 livros capixabas para ler no Dia do Escritor

O Espírito Santo se tornou berço de autoras talentosas que não têm medo de abordar assuntos como relacionamentos, violência e religião

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 25 de julho de 2025 às 15:50

Os livros capixabas vêm se destacando no cenário literário nacional Crédito: Divulgação

Os escritores são os grandes responsáveis por traduzir a imaginação em palavras. Novos mundos, personalidades nunca antes pensadas, histórias que tocam a alma: a literatura é capaz de tudo isso e muito mais. Neste Dia do Escritor, a HZ preparou uma seleção com 5 livros de escritores e escritoras capixabas para você mergulhar nas narrativas e, de quebra, apoiar autores locais. Bora conferir?

>

1. "Todo mundo tem mãe, Catarina", de Carla Guerson

Em 2024, Carla Guerson lançou seu primeiro romance, "Todo mundo tem mãe, Catarina", pela Editora Reformatório Crédito: Divulgação

SINOPSE: Catarina convive com a falta desde cedo: falta de mãe, de pai, de história. Após a infância no Residencial Paraíso, um condomínio de classe média onde sua avó trabalha como servente, Catarina adentra a adolescência em busca de seu passado. Ao se deparar com histórias mal contadas e muitos silêncios, Catarina percebe a necessidade de construir a sua própria versão de uma história que ela ainda está descobrindo. Prostituição, religião, sexualidade e identidade são temas que perpassam esta narrativa repleta de perdas e incertezas. “Todo mundo tem mãe, Catarina” é um romance sincero, delicado e voraz, que nos faz confrontar nossa própria solidão, relembrando a conturbada transição da infância para a vida adulta. >

Livro: "Todo mundo tem mãe, Catarina"

"Todo mundo tem mãe, Catarina" Autora: Carla Guerson

Carla Guerson Valor: R$ 55 (capa comum) e R$ 0 (kindle unlimited)

R$ 55 (capa comum) e R$ 0 (kindle unlimited) Onde comprar: Amazon >

2. "Virgínia mordida", de Jeovanna Vieira

"Virgínia mordida" é o primeiro romance de Jeovanna Vieira Crédito: Divulgação

SINOPSE: Virgínia é uma carioca convicta radicada em São Paulo, que trabalha como advogada de dia e desfruta da cidade à noite. Certa vez, no Aparelha Luzia, encontra Henrí, um ator argentino que ela conhecia de vista, com quem tem uma conexão imediata. Mas é apenas questão de tempo até que aquele relacionamento tão intenso ganhe contornos nocivos, acentuados por diferenças culturais, de gênero e de raça. E, enquanto os flashbacks mostram a história dos dois, uma celebração no Bosque da Saúde vira o palco de uma série de eventos que colocará o namoro deles inteiro em perspectiva. >

>

Narrado com capítulos curtos em um ritmo vertiginoso, Jeovanna Vieira constrói uma obra de estreia aterradora, que explora a complexidade humana em todas as suas formas: nossas fragilidades e nossos defeitos, a capacidade que temos de infligir dor em nome do amor e, sobretudo, o poder de sermos resgatados, mesmo quando nos falta coragem.>

Livro: "Virgínia mordida"

"Virgínia mordida" Autora: Jeovanna Vieira

Jeovanna Vieira Valor: R$ 59,90 (capa comum) e R$ 39,90 (kindle unlimited)

R$ 59,90 (capa comum) e R$ 39,90 (kindle unlimited) Onde comprar: Amazon >

3. "Coisas simples do cotidiano", de Rubem Braga

Rubem Braga é considerado o maior escritor do Espírito Santo Crédito: Divulgação

SINOPSE: Nas crônicas deste livro, Rubem Braga, mestre do gênero, pinta cenas e episódios comuns, incorporando neles sua percepção franca e singela do que realmente importa – ou deveria importar – na vida. >

Livro: "Coisas simples do cotidiano"

"Coisas simples do cotidiano" Autor: Rubem Braga

Rubem Braga Valor: R$ 25,99 (capa comum) e R$ 41,34 (kindle)

R$ 25,99 (capa comum) e R$ 41,34 (kindle) Onde comprar: Amazon >

4. "Bagunça", de Aline Dias

Além de “Bagunça”, Aline é autora de outros livros, incluindo “Vermelho” (2012), “Além das pernas” (2015) e “E se o mundo foi descostura?” (2023) Crédito: Divulgação

SINOPSE: Uma cidade muito pequena, em que as janelas e os ladrilhos tem olhos e ouvidos, guarda histórias e mais histórias. Desde a violência de sua formação, passando pelos inúmeros pés de café, as escolhas e as escolas, conhecemos Nova Esperança, uma cidadezinha que abriga anedotas e Analuz. >

E de pequena, Analuz não se conforma, e sem se conformar vai crescendo, capitaneando a bagunça da escola e as bagunças da vida, até ficar adulta, fugir, se apaixonar, brigar com a família toda.>

Nada é o que parece.>

Livro: "Bagunça"

"Bagunça" Autor: Aline Dias

Aline Dias Valor: R$ 35 (kindle), R$ 0 (kindle unlimited), na Amazon, e R$ 79,90 (livro físico), na Editora Maré

R$ 35 (kindle), R$ 0 (kindle unlimited), na Amazon, e R$ 79,90 (livro físico), na Editora Maré Onde comprar: Amazon e Editora Maré >

5. Contusão, de Ríssiani Queiróz

Além de escritora, Ríssiani Queiróz é multiartista e atua no cenário cultural Crédito: Divulgação

SINOPSE: Contusão mergulha nas profundezas da experiência humana, explorando o intricado tecido das violências e a batalha constante pela integridade diante dos inevitáveis fracassos nas interações. Este livro de poesias navega habilmente entre traumas, paixões ardentes, desilusões cortantes, erotismos envolventes e a revelação de corpos marcados por ressentimentos, mas curiosos e persistentes na busca por significado na vida. >

Inspirado pela sabedoria transformadora de Audre Lorde, especialmente em "Transformação do Silêncio em Linguagem e Ação", a obra tece uma tapeçaria poética em torno de situações cotidianas, testemunhando vivências que se desdobram entre o lar, a rua, o sarau e o bar. Contusão é mais do que um livro de poemas; é uma jornada sensorial e emocional que desafia e ilumina, convidando o leitor a mergulhar nas complexidades da existência humana. >

Livro: "Contusão"

"Contusão" Autor: Ríssiani Queiróz

Ríssiani Queiróz Valor: R$ 45 (livro físico)

R$ 45 (livro físico) Onde comprar: lojapedregulho.com.br >

Este vídeo pode te interessar