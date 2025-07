"Serra Goods"

Serra lança livro de colorir com pontos turísticos e faz sucesso com a criançada

"Serra Goodies" retrata atrações históricas do município com ilustrações lúdicas e passa a integrar atividades da prefeitura

Publicado em 8 de julho de 2025 às 08:00

Serra lança livro de colorir com pontos turísticos e faz sucesso com a criançada Crédito: Dayana Souza / Laís Potratz/ Secom PMS

A tendência mundial dos livros de colorir, que conquistou crianças e adultos nos últimos anos, acaba de ganhar uma versão serrana: o “Serra Goodies”. A coletânea reúne ilustrações exclusivas dos principais pontos turísticos da cidade da Serra e tem como objetivo apresentar o município de forma lúdica, divertida e educativa. >

Com traços delicados e linguagem acessível, os desenhos retratam locais como as Igrejas dos Reis Magos e de Nossa Senhora da Conceição, o Sítio Histórico de São José do Queimado, o Mestre Álvaro e outras paisagens marcantes. Além de divertir, a proposta é estimular o pertencimento, a valorização da cultura local e o interesse pelo turismo desde a infância.>

Livro "Serra Goods" Crédito: Dayana Souza

A ideia foi desenvolvida pela equipe do Cerimonial da Prefeitura da Serra, com ilustrações assinadas pela designer Lais Potratz e coordenação da Secretaria de Comunicação (Secom). Segundo Wanessa Bruno, chefe do Cerimonial e idealizadora do projeto, o objetivo foi criar um material que aproximasse o público infantil da vivência turística do município.>

“Os livros de colorir estão em alta no mundo todo, e decidimos criar uma versão com a cara da nossa cidade. Assim nasceram os Serra Goodies, que encantaram o público e agora seguem como uma forma de divulgar, com leveza e criatividade, as belezas da Serra”, conta Wanessa.>

>

Igreja de Queimados também ganhou ilustração no "Serra Goods" Crédito: Laís Potratz/ Secom PMS

A repercussão positiva na Feira dos Municípios 2025, onde o livro foi lançado, levou a prefeitura a ampliar o uso dos “Serra Goodies” em outras frentes. O livro passa a fazer parte de atividades educativas, ações culturais e eventos institucionais voltados à infância. A distribuição, por enquanto, está restrita às iniciativas da gestão municipal.>

Este vídeo pode te interessar