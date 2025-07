Bombou nas redes

Capixaba viraliza ao dançar Lady Gaga no trabalho

Moradora de Vila Velha, Isabella Passos conquistou o público nas redes com sua alegria no trabalho e vídeo está bombando no Instagram e TikTok

Publicado em 1 de julho de 2025 às 10:11

Capixaba viraliza dançando Lady Gaga no trabalho e conquista mais de 800 mil views Crédito: Reprodução Instagram @mattheusofici

A capixaba Isabella Passos, moradora de Vila Velha, está bombando nas redes sociais após viralizar em um vídeo onde aparece dançando e cantando “Abacadabra”, da Lady Gaga, durante o expediente. O vídeo, filmado por um colega de trabalho, mostra Isabella uniformizada, fazendo a coreografia da música com espontaneidade e bom humor no salão de uma grande loja de departamento. Veja o vídeo:>

O conteúdo caiu no gosto do público e já ultrapassou 800 mil visualizações no Instagram. O sucesso foi tanto que o perfil do TikTok oficial da loja notou o desempenho e convidou Isabella para gravar um novo vídeo.>

No novo conteúdo, ela revela ser uma grande fã da Lady Gaga e conta que, ao final do expediente, quando a loja fecha e os funcionários começam a organizar as roupas, eles aumentam o volume para animar o ambiente. “Quase todo dia a gente coloca essas músicas pra distrair um pouco. Qualquer música que a gente coloca eu vou dançar. A galera amou!”, contou Isabella.>

A autenticidade e a alegria da capixaba conquistaram o público, que lotou os comentários com elogios.>

