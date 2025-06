Gratuito

Pabllo Vittar é confirmada no Festival Movimento Cidade 2025, na Prainha

Após dois anos sem se apresentar no Estado, a cantora retorna em grande estilo a nova turnê “Batidão Tropical 2.0”

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 30 de junho de 2025 às 12:00

Pabllo Vittar é confirmada no Festival Movimento Cidade Crédito: Gabriel Renne

A potência do pop brasileiro está de volta ao Espírito Santo. O Festival Movimento Cidade acaba de anunciar Pabllo Vittar como uma das atrações principais da edição 2025. Após dois anos sem se apresentar no estado, a cantora retorna em grande estilo: com show gratuito no Parque da Prainha, em Vila Velha, no dia 16 de agosto.>

No palco capixaba, ela apresenta a nova turnê “Batidão Tropical 2.0”, embalada por hits como “K.O.”, “Amor de Que”, “Modo Turbo” e o recém-lançado single “Fantasía”, em parceria com a argentina Nathy Peluso. “Estamos ensaiando bastante. O show vai contar com novas coreografias e outras novidades. Não vejo a hora de apresentar e sentir o calor do meu público!”, disse a artista durante o lançamento da turnê.>

Vencedora do prêmio de “Melhor Artista Brasileira” no MTV Europe Music Awards e com mais de 9 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Pabllo chega ao Estado após uma temporada internacional de shows em países como Estados Unidos, México, Bélgica e Portugal. >

Para Luísa Costa, sócia do Movimento Cidade, a escolha do nome reforça o compromisso do festival com representatividade e impacto cultural. “Estamos muito felizes em anunciar Pabllo Vittar. Ela é potência, entrega e tem uma conexão muito forte com o público. Vai ser um show histórico, com aquele visual inesquecível da Prainha e a energia única do Movimento Cidade”, afirma.>

Pabllo Vittar é confirmada no Festival Movimento Cidade Crédito: Gabriel Renne

Festival celebra diversidade artística

Considerado o maior festival de artes integradas do Espírito Santo, o Movimento Cidade acontece nos dias 15 e 16 de agosto e reúne atrações de diversas linguagens, com forte presença audiovisual e ocupação urbana. Além de Pabllo, o line-up já conta com nomes como BaianaSystem, FBC, Duquesa, Os Garotin, MC Luanna, Trio Mocotó e Cátia de França, além de artistas capixabas como Ada Koffi e o bloco Boi Chapado. >

Toda a programação é gratuita, mas o acesso está sujeito à lotação - por isso, é recomendável chegar cedo. Em 2024, o Movimento Cidade reuniu mais de 100 mil pessoas ao longo de três dias. A expectativa para a nova edição é de superar os números e consolidar o evento como referência nacional em inovação, diversidade e ocupação cultural.>

