Festival de música

Marina Sena é atração confirmada em evento na Prainha, em Vila Velha

Cantora se apresenta no dia 17 de agosto, no Parque da Prainha, em edição especial. Yago Oproprio também está confirmado

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de junho de 2025 às 15:30

Marina Sena é atração confirmada no festival Movimento Cidade Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress

Depois de levar multidões pelo Brasil com hits como “Por Supuesto”, “Dano Sarrada” e “Numa Ilha”, Marina Sena retorna ao Espírito Santo com um show inédito no dia 17 de agosto, durante o +MC. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pelo site Sympla. O valor vai de R$ 100 a R$ 350.>

O show marca a primeira apresentação da cantora mineira no Estado desde o lançamento do novo disco “Coisas Naturais”, terceiro trabalho da artista e considerado um dos mais consistentes de sua carreira. O repertório deve incluir músicas do álbum recém-lançado, além de sucessos que já viralizaram nas plataformas de streaming e nas redes sociais.>

Leia mais Internacional: Movimento Cidade terá edição no México em 2025

Cantora Marina Sena vai retornar ao ES Crédito: Ricardo Borges/UOL/Folhapress

A relação de Marina com o Festival MC vem de longa data: ela participou da primeira edição, ainda no início de sua trajetória solo, e agora retorna em grande estilo, como atração principal de um dos eventos mais aguardados do calendário cultural capixaba.>

Yago Oproprio estreia no Espírito Santo

Além de Marina, o +MC também confirmou a presença do rapper Yago Oproprio, diretamente da Cohab II, na Zona Leste de São Paulo. Com hits como “La Noche”, “Papoulas” e “Enigma”, o artista acumula milhões de plays no Spotify, já foi indicado ao Grammy Latino e ao Prêmio Multishow, e traz ao palco capixaba a força do rap contemporâneo com estética pop e beats pulsantes.>

>

O +MC também confirmou a presença do rapper Yago Oproprio Crédito: Reprodução/Instagram/@ yagoproprio

Este vídeo pode te interessar