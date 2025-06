Para os apaixonados

12 músicas de artistas capixabas para ouvir no Dia dos Namorados

Seleção de HZ, feita em parceria com a Rádio Litoral, reúne canções para embalar o amor com sotaque capixaba

Publicado em 12 de junho de 2025 às 10:00

Macucos, Silva, Roberto Carlos e Budah estão na playlist de Dia dos Namorados Crédito: André Leão- Braza Estúdio/ Instagram @silva/ Eduardo Anizelli- Folhapress/ Instagram @budah @rafaelaurbanin

Com a música certa, qualquer momento se torna único! Nesse Dia dos Namorados, a playlist feita por HZ e Rádio Litoral celebra a diversidade musical do Espírito Santo e brinda todas as formas de amor. >

De Silva, com suas canções delicadas, ao reggae de Macucos, passando pelo R&B cheio de sentimento de Budah e, claro, pelos clássicos de Roberto Carlos, a trilha sonora para embalar encontros e declarações está garantida. >

Ligue o som e aproveite!>

Como é grande o meu amor por você - Roberto Carlos

Clássico e atemporal, nada define tão bem o rei Roberto Carlos. Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, o capixaba compôs essa canção em 1967, para sua primeira esposa.

Quando eu te ligar - Budah

Sucesso da nova geração, a cantora Budah fala de amor e questões sociais em suas músicas, com referências de R&B e rap nacional. Em "Quando eu te ligar", que tem a participação de Error 27 e Jamal, é falado sobre o desejo ardente de estar junto e construir uma vida a dois. >

Fica amor, não vá - Alemão do Forró

Música animada e de amor! O cantor Alemão do Forró é uma das personalidades mais marcantes do Espírito Santo e não deixa de lado o romantismo. "Fica amor, não vá" é uma súplica amorosa, expressando o desejo de manter a pessoa amada por perto. >

A cor é rosa - Silva

O cantor Silva, nascido em Vitória, mistura indie pop e MPB em uma receita de sucesso. Em “A cor é rosa”, ele celebra o amor e mostra como ele pode transformar a percepção do mundo ao nosso redor. >

A gente se ajeita - Bella Mattar

"Hoje à noite eu sonhei com você…". Bella Mattar é uma jovem cantora capixaba que fala de amor. "A gente se ajeita" é a típica música romântica que serve como trilha sonora para um momento de declaração e aconchego.>

Saudade - Dallas Company

Esperança no futuro e paixão. Na música "Saudade", do grupo Dallas Company, os temas são explorados de forma poética e intensa. >

Flor e Tangerina - Macucos

A banda capixaba Macucos fala sobre um amor avassalador em "Flor e tangerina". Cantando reggae com influências de raggeton e rap, o grupo é a "cara" do Espírito Santo. >

Vai - Pele Morena

Famosos por agitar as festas dos capixabas com um pagode de qualidade, Marlon, Andrinho e Jhonathan falam sobre as DR's de um casal no último lançamento de Pele Morena, a música "Vai".>

Bem Mal me Quer - Luiza Dutra

A jovem Luiza Dutra aborda em "Bem mal me quer" a complexidade das relações amorosas e as emoções que elas podem gerar. O jazz convida a dançar!>

Um carro pra sonhar - Andre Violette

Andre Violette é o típico romântico! No sertanejo, o cantor fala sobre recomeços, espera, paixão e muitos outros sentimentos embalados pelo amor. Olhe nos olhos do (a) amado (a) e se declare!>

Coração na cama - Grupo Curtição

Romantismo não falta! A música “Coração na cama”, do grupo de pagode Curtição, fala sobre paixões intensas e momentos inesquecíveis. >

Fica um pouco mais - Mariana Coelho

Com uma pegada romântica, letra contagiante e refrão chiclete, a música lançada em 2022, pela semifinalista do The Voice Brasil 2018, Mariana Coelho, se encaixa perfeitamente em momentos de carinho e intimidade. >

