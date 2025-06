12 de junho

Dia das Namorados no ES terá até jantar às cegas; confira dicas

HZ selecionou cardápios especiais para a data em mais de 20 restaurantes e cafeterias capixabas. Experiências custam a partir de R$ 159 (casal)

Publicado em 9 de junho de 2025 às 06:00

Do brunch ao jantar, não vai faltar boa gastronomia para os casais celebrarem o Dia dos Namorados em restaurantes e cafeterias do Espírito Santo. Em algumas casas, a comemoração vai durar até o fim de semana, e há opções de menu especial tanto no jantar como no almoço ou café da manhã.

HZ caprichou na seleção desses menus, criados especialmente para a data, e traz dicas para curtir a dois em mais de 20 endereços da Grande Vitória e do interior, incluindo cantinhos românticos das montanhas capixabas. >

Então, se você ainda não programou seu encontro, vale a pena conferir as sugestões abaixo, que vão desde brunch à beira-mar até jantar às cegas. As experiências citadas na lista custam a partir de R$ 159 por casal. >

Macunaíma Cozinha Experimental

No dia 12, o espaço vai propor uma experiência para até oito pessoas, em sessões de 60 minutos, em que os participantes sentam em uma mesa coletiva dentro da cozinha e são guiados a uma degustação às cegas de quatro pratos. No momento da reserva, é possível optar pelo menu surpresa ou pelo menu da temporada, que inclui criações como o arancini de beterraba defumada com muçarela de búfala e o nhoque de fruta-pão ao molho de acerola e camarão. O drinque de boas-vindas é um espumante natural de cambuci (opção alcoólica) ou uma infusão gaseificada de bougainville com aroeira e abacaxi. Quanto: R$ 190 por pessoa (+ taxas do site), à venda pelo Sympla no link https://www.sympla.com.br/evento/comer-as-cegas-junho/2989817. Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: @macunaima.cozinha. >

>

Arancini de beterraba defumada do Macunaíma Crédito: Olivier Schochlin

Restaurante Cafe Haus

Burrata caprese com purê de tomate e pesto de rúcula, ravióli de bacalhau à putanesca, ossobuco com risoto alla milanese e petit gateau de doce de leite com sorvete de gengibre estão entre as escolhas para o jantar do Dia dos Namorados (12/06) no restaurante. O menu especial com drinque de boas-vindas, entrada, prato principal e sobremesa custa R$ 290 por pessoa (bebidas à parte). Centro, Santa Teresa. Reservas e mais informações: (27) 99277-5264 e @restaurantecafehaus. >

Burrata caprese do Cafe Haus Crédito: Rodrigo Borçato

Daju Bistrô

O restaurante da chef Júlia Faria vai abrir excepcionalmente à noite no dia 12 de junho para um jantar com menu completo, a R$ 185 por pessoa (bebidas à parte). Entre as opções de entrada, destaque para o gratin de carne-seca com banana-da-terra e requeijão de tacho, e nos principais, para o filé de peixe grelhado com manteiga de alho-poró e risoto de limão galego. De sobremesa, uma opção é a queijadinha com sorvete de queijo, goiabada quente e castanhas. Mata da Praia, Vitória. Reservas e mais informações: (27) 99931-7910 e @dajubistro. >

Gratin de carne-seca com banana e requeijão do Daju Crédito: Daju/Acervo

Banzai Dekki

Na noite do dia 12, o restaurante asiático vai funcionar com um cardápio aberto, criado exclusivamente para a ocasião. Atum, melancia e shissô; hommus, tsukune e bok choi; dumpling de camarão; purê de cará, barriga de porco, jus do cozimento com gengibre e kale na brasa; e framboesa, iogurte e wasabi estão entre as opções, que custam de R$ 35 a R$ 109. O restaurante abre às 18h e o atendimento será por ordem de chegada. Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @banzaidekki. >

Casa Benedita

Na Rota da Ferradura, o restaurante vai celebrar o Dia dos Namorados com decoração temática e cardápio especial para almoço ou jantar. Dois menus estarão disponíveis na data, a R$ 200 por pessoa cada um (bebidas à parte). A opção Mar contém vinagrete de polvo com coalhada, tomate cereja fermentado, conserva de cebola e focaccia (entrada); lombo de bacalhau confit com batata ao murro e cebola caramelizada (prato); e Limão Brûlée (sobremesa). Já a opção Terra inclui costela de porco com homus tahine, glace de carne e pão pita (entrada); picadinho de carne (prato); e musse de chocolate 70% (sobremesa). Buenos Aires, Guarapari. Reservas e mais informações: (27) 99799-3984.

>

Vinagrete de polvo com coalhada do Casa Benedita Crédito: Casa Benedita/Acervo

Eliah e Peppe

Nos dois restaurantes do chef Vinícius Cavalcante, o jantar dos namorados será com um menu fechado, exclusivo para a data, a R$ 250 por pessoa (bebidas à parte). Cupim com molho cremoso de cebola com missô, mil-folhas de batata com cogumelos, queijo San Jose e compota de figo picante é uma opção de prato, assim como o nhoque com bisque de abóbora, camarão empanado e vinagrete de tomate com pimenta-de-cheiro. Praia do Canto, Vitória. Reservas e mais informações: (27) 99782-7538 e @eliahrestaurante ou @pepperestaurante. >

Tero Brasa e Vinho

Na casa, o jantar do Dia dos Namorados terá um cardápio desenvolvido especialmente para a data, a R$ 185 por pessoa (bebidas à parte). Brie empanado com geleia de damasco, amêndoas tostadas e mel; filé mignon braseado ao molho de Malbec acompanhado por linguine na fonduta de grana padano; e musse de chocolate branco com frutas vermelhas estão entre as opções da carta. Praia do Canto, Vitória. Reservas e mais informações: @terobrasaevinho. >

Mignon braseado com linguine e fonduta do Tero Crédito: Tero/Acervo

El Gitano

Localizado na Orla da Curva da Jurema, o restaurante preparou para o dia 12 um menu completo para pedir a dois, composto de amouse-bouche, entrada, prato e sobremesa. Quanto: R$ 379 (casal/bebidas à parte). Entre os destaques, Lagosta ao Thermidor com farfale ao pesto cremoso; polvo e camarões VM salteados na manteiga e sálvia, mil-folhas de batata e molho beurre blanc; e éclair de pistache com sorvete de baunilha e farofa de castanha-de-caju com raspas de laranja. Enseada do Suá, Vitória. Reservas e mais informações: (27) 99248-9096 e @elgitanorestaurante.

>

Dézo Bar e Cozinha

Na noite de quinta-feira (12), o restaurante, localizado em Ibiraçu, receberá os namorados com um menu-degustação em seis etapas a R$ 256 por pessoa (bebidas à parte), que poderá ser harmonizado com vinhos por mais R$ 186 (por pessoa). O serviço da noite será feito em dois horários: às 19h e às 21h. Pescado na brasa com purê de couve-flor, lasanha com ragu de costela e fonduta de grana padano, molho roti e pesto; crudo de atum com brioche, ovas, aioli de layu e stracciatella; e torta cremosa de chocolate com praliné de castanha-de-caju e creme inglês farão parte do jantar. Centro, Ibiraçu. Reservas e mais informações: @dezobar. >

Solar da Praia

O restaurante da pousada de mesmo nome, em Iriri, vai funcionar no jantar do dia 12 com o cardápio regular e também com um menu completo, de entrada, prato e sobremesa, por R$ 195 por pessoa (bebidas à parte). Ceviche de camarão com tangerina e leite de coco; polvo grelhado com crumble de brioche e Parma e risoto de tomate assado; e steak de ancho com azeite de chimichurri, polenta cremosa, gorgonzola e raízes estão entre as opções. Praia da Areia Preta, Iriri, Anchieta. Reservas e mais informações: (27) 99716-4114 e @solardapraiairiri. >

Polvo com risoto de tomate assado do Solar da Praia Crédito: Solar da Praia/Acervo

Don Aguilar

No jantar do Dia dos Namorados, o restaurante servirá um menu completo temático, com entrada, prato e sobremesa, a R$ 369 (casal/bebidas à parte). Entre as opções, há stracciatella com uvas assadas, presunto de Parma, pralinê de nuts e mel balsâmico; entrecôte com molho cremoso de mostarda e nhoque salteado na manteiga de sálvia e crumble de castanha; e camarões flambados com risoto de açafrão, aspargos na brasa e aioli nero di seppia. Parque das Castanheiras/Praia da Costa, Vila Velha. Reservas e mais informações: (27) 99271-4174 e @restaurantedonaguilar.

>

Figata Pizza & Pasta

Na noite do Dia dos Namorados, a unidade da Praia do Canto vai abrir com um cardápio temático de entradas, pratos (principais e infantis) e sobremesas criado especialmente para a data. Os principais e as entradas custarão de R$ 65 a R$ 119,90. Lasanha à bolonhesa, risoto de gorgonzola com manga e camarão com espaguete de legumes e molho pesto estão entre as opções. O restaurante abre às 18h e o atendimento será por ordem de chegada. Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @figata.br. >

Pratos para o Dia dos Namorados no Figata da Praia do Canto Crédito: Pedro Melo

Golden Tulip Porto Vitória

O hotel vai celebrar o Dia dos Namorados (12/06) com um jantar romântico, que terá decoração temática e música ao vivo, das 19h às 22h. Para os casais que desejarem se hospedar, haverá 12% de desconto na tarifa da diária. O menu completo terá duas opções de entrada (ceviche de salmão ou mix de folhas); três de principal (risoto de gorgonzola com pera ou salmão com purê de batata e molho de maracujá ou escalope de filé com arroz à piamontese); e três de sobremesa (musse de chocolate com maracujá ou brownie com sorvete e ganache ou manjar de coco). Quanto: R$ 420 (casal/bebidas à parte). Enseada do Suá, Vitória. Reservas e mais informações: (27) 3533-1300 e 3533-1323 (WhatsApp).

>

La Dolina (Vitória e Vila Velha)

Minilulas com batatas e molho huancaina, prime steak com pappardelle na manteiga de amêndoas e pera com gorgonzola e cheesecake com calda de mexerica defumada fazem parte do menu de namorados que estará disponível nos dias 11, 12, 13 e 14 de junho. No dia 12, as reservas serão feitas somente para as 19h. Quanto: R$ 296 (casal/bebidas à parte). Reservas e mais informações: (27) 99810-6459 (Vitória) e (27) 99912-4560 (Vila Velha). >

La Rústica

O menu especial do Dia dos Namorados, com entrada, prato e sobremesa, custa R$ 159 por pessoa (bebidas à parte). Espaguete à carbonara com camarões VM e fettuccine ao pesto com tornedor de filé mignon ao demi-glace estão entre as opções de prato principal. Jardim Camburi, Vitória. Reservas e mais informações: (27) 99531-9350. >

Fettuccine ao pesto com filé da cantina La Rústica Crédito: La Rústica/Acervo

Sheraton Vitória Hotel

O restaurante do hotel servirá um menu em cinco tempos no Dia dos Namorados, das 20h às 23h30, a R$ 350 por pessoa (bebidas à parte). Estão inclusos no jantar ceviche de namorado com manga, rabanete, brotos, gengibre, pimenta e especiarias; e filé au poivre e aligot com ervas finas; arroz negro com camarões ao limão. O pacote individual inclui drinque de boas-vindas, música ao vivo e estacionamento privativo. Enseada do Suá, Vitória. Reservas e mais informações: (27) 9812-1010 (Whatsapp).

>

Modéstia às Favas

O espaço fará um jantar limitado a 20 casais no dia 12, com um cardápio fechado no valor de R$ 300 por pessoa (inclui água e taxa de serviço/outras bebidas serão cobradas à parte). O menu-degustação de seis etapas inclui itens como creme de alho-poró com croûtons e parmesão; camarões empanados com arroz negro cremoso ao perfume de limão-siciliano; e ravióli de costela desfiada com ragu de linguiça. Jaburuna, Vila Velha. Reservas e mais informações: (27) 98144-8511. >

Esquina 25 Parrilla & Bar

No almoço e no jantar do dia 12/06, o restaurante terá um cardápio especial desenvolvido para os namorados e também decoração temática. Burrata, purê de tomate e manjericão; croquete de cupim com maionese e picles de pimenta-de-cheiro; risoto de couve-flor e alho confit; gratin de batatas trufado; e carnes e mariscos preparados na brasa da parrilha fazem parte do menu, com itens de R$ 25 a R$ 99. Praia do Canto, Vitória. Reservas e mais informações: (27) 99737-4473 e @esquina25parrilla.

>

Polvo com batata rústica do Esquina 25 Crédito: Pedro Melo

Alas Restaurante

Para comemorar o Dia dos Namorados no dia 12, a partir das 19h, o restaurante grego terá um menu de seis etapas (R$ 360 por pessoa/bebidas à parte). Ostra gratinada, camarão VG na brasa, risoto de polvo, cordeiro com batatas ao forno e charutinho de pistache fazem parte do cardápio. Santa Luiza, Vitória. Reservas e mais informações: (27) 97400-9011 e @alasrestaurante. >

Mangalô Café Bar

Na cafeteria, localizada na Orla da Curva da Jurema, o dia 12 terá brunch dos namorados com waffle de pão de queijo, donuts, sanduíche de brioche com frango ao pesto e rúcula, croissant, broa aerosa, copinho de frutas frescas, geleia caseira, cream cheese temperado e presunto de Parma. Quanto: R$ 159, para duas pessoas. A opção comemorativa já está disponível no cardápio e fica até domingo (15/06). Enseada do Suá, Vitória. Reservas e mais informações: @mangalocafebar. >

Brunch especial fica disponível até domingo (15) Crédito: Mangalô/Acervo

