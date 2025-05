Pitadas

Restaurante com jeito de casa é novidade nas montanhas de Guarapari

Conheça o Casa Benedita, inaugurado na Rota da Ferradura, em Buenos Aires. Veja também: circuito de hamburguerias e jantar italiano com vinhos gaúchos

Publicado em 22 de maio de 2025 às 18:20

Polvo na parrilha com molho romesco e aioli Crédito: Casa Benedita/Acervo

Localizada nas montanhas de Guarapari, no distrito de Buenos Aires, a Rota da Ferradura é cercada de belas paisagens rurais, natureza exuberante e atrações gastronômicas diversificadas. Uma delas, inaugurada há pouco mais de um mês, mistura aconchego e boa comida: o restaurante e café Casa Benedita.>

Construído no sítio Estação Santo Antônio, o espaço propõe aos clientes o aconchego de uma casa, com bebidas feitas de frutas do próprio pomar, som de vitrola e a presença ocasional da gata Benedita, que dá nome ao local, comandado pelo casal Daniel Siqueira e Ana Paula Damásio. >

Os pratos ficam a cargo de Daniel, que em 2019 comandava em Vitória o ótimo português Gajo Cozinha, já extinto. Especialidades do chef como bolinho de bacalhau, pastel de bacalhau e bacalhau com natas marcam presença no menu, que inclui ainda bobó de camarão e picadinho de filé com banana-da-terra empanada e ovo poché. >

A gata Benedita dá nome ao espaço, inaugurado em abril Crédito: Casa Benedita/Acervo

Entre as principais pedidas até o momento estão o vinagrete de polvo com coalhada, tomate-cereja, cebola roxa e focaccia (R$ 78) e os tentáculos de polvo na parrilha com batata bolinha, molho romesco e aioli (R$ 110). >

>

Outro destaque, sujeito a disponibilidade, é o carré de porco preto ibérico com purê de maçã-verde e aipo, farofa de cebola caramelizada e castanha-do-Pará (R$ 85). Os pratos são individuais, com exceção do bacalhau com natas, que serve até três pessoas. >

Musse de chocolate 70% com castanhas caramelizadas, banoffee, creme de limão siciliano brulée e arroz doce com caramelo salgado e pistache compõem a seção de sobremesas, e há serviço de cafés especiais filtrados no método V60. >

Casa Benedita 1 de 6

Ana Paula cuida pessoalmente do atendimento e prepara coquetéis autorais como o Meu Limoeiro, à base de rum, limão-galego, xarope de gengibre, água com gás e manjericão (R$ 40), e o Colheita de Acerola, de cachaça com xarope de acerola e hortelã (R$ 40). As frutas são colhidas no quintal, assim como as que compõem o suco do dia. >

O funcionamento é de quinta a sábado, das 12h às 21h, e aos domingos e feriados vai até as 17h. A casa é pet friendly na área externa e possui salão climatizado. Avenida Artur Arpini, S/N, Buenos Aires, Guarapari. Mais informações: @_casa_benedita. >

Leia mais Prêmio HZ Gastrô 2025: vote nos seus restaurantes favoritos

App de delivery elege melhores hambúrgueres do ES Para comemorar o Dia do Hambúrguer, o aplicativo capixaba de entregas Plus Delivery vai promover um circuito gastronômico reunindo 150 hamburguerias de 12 municípios do Espírito Santo. De 28 de maio a 15 de junho, o Circuito Burger terá opções a partir de R$ 20 em uma aba especial do app, e os consumidores que pedirem nas lojas participantes pela plataforma poderão avaliar os sanduíches para eleger o melhor de cada cidade envolvida na ação. São elas: Linhares, São Mateus, Colatina, Venda Nova do Imigrante, Castelo, Afonso Cláudio, Santa Teresa, São Roque do Canaã, Conceição do Castelo, São Gabriel da Palha, Nova Venécia e Santa Maria de Jetibá. Os usuários do Plus Delivery que participarem do circuito também concorrerem a prêmios de acordo com a quantidade de opções avaliadas. Mais informações: @plusdelivery e @circuitoburger.



Jantar com vinhos gaúchos em Jardim da Penha

O bistrô italiano e cafeteria Nonna Barberina promove, na próxima quinta-feira, 29 de maio, às 19h30, um jantar harmonizado com a presença de Diego Vaccaro, sócio-proprietário da vinícola Vaccaro, de Garibaldi (RS). >

Na ocasião, serão servidos cinco rótulos para degustação, entre eles exemplares Gran Reserva, Syrah, Malbec e um vinho da marca ainda inédito no mercado. >

Diego Vaccaro vai comandar a degustação dos vinhos Crédito: Arquivo pessoal

O menu da noite terá duas opções de entrada (cappelletti de siri ou crostini de polenta com cogumelos), um prato (fagottini de mignon na fonduta de parmesão) e uma sobremesa (gelato de café com cannoli aberto e caramelo salgado). Quanto: R$ 285 por pessoa. Reservas e mais informações: (27) 3207-4920 ou @nonnabarberina. Rua Tupinambás, 623, Jardim da Penha, Vitória. >

Os preços informados nesta coluna foram apurados no dia 22/05/2025.>

Ouça o podcast Pitadas, da CBN Vitória (FM 92,5)

Este vídeo pode te interessar