Conheça os encantos da Rota da Ferradura, em Guarapari

Você já imaginou um roteiro turístico em Guarapari sem praia? Venho te dizer que essa ideia é super possível e pode render um passeio repleto de belezas naturais, clima de montanha e boa gastronomia! Tudo isso pode ser encontrado na Rota da Ferradura.



Localizado a 54 km de Vitória, na região serrana de Guarapari, está o circuito que abrange as localidades de Boa Esperança, Arraial do Jabuti e Buenos Aires, que juntos formam 18 km de trajeto, passando por estabelecimentos voltados ao turismo.

Há algumas formas de chegar ao início da Rota da Ferradura. Para quem vem de Vitória, é só seguir na BR-101 em direção ao Rio de Janeiro. Ao passar pelo trevo de Guarapari, andar mais 4 km e virar à direita.

Se você vem do centro de Guarapari, o trajeto é ainda mais simples e rápido. São apenas 12km de distância do balneário à região montanhosa. Basta pegar a Rodovia Jones do Santos Neves, em direção à BR-101, e virar à direita depois do trevo.

Para começar

Começando pela comunidade do Jabuti, a dica é tomar um café especial na Casa da Figueira, lanchonete que fica no início do circuito. Por lá, o que faz sucesso é o pão de queijo recheado, considerado o melhor de Guarapari. Além do pão de queijo, é possível comprar biscoitos, pães e doces, tudo feito de forma artesanal.

Casa da Figueira Café, na Rota da Ferradura. Crédito: Instagram/Divulgação

Seguindo nosso trajeto no Jabuti, o legal é ver a natureza que cerca a estrada da Rota da Ferradura. O ar fresco, o verde da mata em partes preservadas deixa nosso roteiro ainda mais charmoso. A região também é composta por várias hospedagens para quem procura se desligar da correria da cidade-grande.

Hospedagens

Há opções para todos os estilos e bolsos na Rota da Ferradura. Para os amantes de luxo e requinte, o Sitio da Figueira, no Jaboti, conta com chalés com piscina, banheira de hidromassagem, vista privilegiada para o circuito e muito conforto. O valor da diária no local começa a partir de R$ 600.

Chalés Figueira, na Rota da Ferradura. Crédito: Instagram/Divulgação

A pousada Pedra D'Agua fica em Buenos Aires e é a opção para quem deseja aliar boa estrutura e bom preço. Com opções para entrar em contato com a natureza, lago para nadar ou praticar atividades físicas, e uma piscina, o local é uma boa pedida pra quem deseja conhecer a rota e se hospedar na região. A diária gira em torno de R$ 250.

Pousada Pedra D'Água, na Rota da Ferradura. Crédito: Instagram/Divulgação

Cervejarias

Um dos pontos altos da Rota da Ferradura são as cervejarias artesanais! Vale beber uma na cervejaria Speranzza, que recebeu esse nome em homenagem à região em que está localizada, em Boa Esperança. A cerveja produzida no estabelecimento já foi premiada no ano passado na Copa Capixaba de Cerveja Artesanal. Vale experimentar a Pilsener e Vienna Lager, as premiadíssimas no concurso. Outra pedida é o chope arábica, feito com os sabores do café produzido no ES.

Cervejaria Speranza, na Rota da Ferradura. Crédito: Instagram/Divulgação

Outra cervejaria que está pocando é a Buena Vista. São oito estilos de cervejas artesanais, entre pilsen, larger e IPA. Outro destaque do local são os petiscos de dar água na boca. Tem torresmo, porção com linguiça da roça, tudo para acompanhar a 'loirinha'. Para os amantes dos drinks, também há opções. O preço do chopp artesanal de 300ml custa a partir de R$ 13.

Buena Vista Cervejaria, na Rota da Ferradura. Crédito: Instagram/Divulgação

Cachoeiras

As cachoeiras do circuito são, sem dúvidas, as mais procuradas pelos turistas que visitam a região. Ao todo são duas: a Cachoeira de Buenos Aires e a Cachoeira do Pernambuco. A maior delas é a de Buenos Aires, que também é chamada de cachoeira do turco ou barbudo. São 37 metros de queda d'agua, que formam um lindo cenário. O local é de fácil acesso e bem sinalizado a partir da estrada da Rota da Ferradura. A cachoeira é de propriedade privada, abre todos os dias das 8h às 17h e é cobrado uma taxa de R$ 5 para manutenção.

Cachoeira de Buenos Aires, na Rota da Ferradura. Crédito: Divulgação/Instagram

Já a Cachoeira do Pernambuco é mais bucólica e reservada. Saindo de Buenos Aires, é só acessar a estrada em direção ao distrito de Rio Calçado, até o estabelecimento chamado “Piscina do Maioli”. Andando mais alguns quilômetros até a cachoeira, é necessário caminhar por uma trilha e leito do rio. É bom redobrar a atenção porque o caminho é cheio de pedras.

Mirante

O Mirante do Elefante fica perto de Buenos Aires e é o ponto alto do rolê. Com uma vista deslumbrante de Guarapari, pegando as praias, centro, BR-101 e região de montanhas da cidade, o visual é de tirar o fôlego. O local é de fácil acesso e recebe este nome por ter uma vista direta para a formação rochosa, que possui o formato e tromba de um elefante. Para quem gosta do 'close', ali é o cenário ideal para fotos belíssimas.

Pedra do Elefante, na Rota da Ferradura. Crédito: Instagram/@ampedradoelefante

Gastronomia

Não tem como falar da Rota da Ferradura sem mencionar o Bar do Ademi. O estabelecimento virou referência dentro do circuito por ser o primeiro restaurante instalado na área. A galinha caipira é o prato mais tradicional, preparado pela Solange, esposa do seu Ademi. Com uma comida beem caseira, são mais de 40 pratos disponíveis no cardápio. O Bar do Ademi abre todos os dias, das 8h às 16h.

Restaurante do Ademir, na Rota da Ferradura. Crédito: Instagram/Divulgação

O Cantinho da Tilápia também é outro local mega requisitado e tradicional de Boa Esperança. Há 11 anos na Rota, ele começaram como um 'pesque pague', até virar um restaurante. As delícias de tilápia, é lógico, são servidas de diversas formas no cardápio, desde moquecas à peixe fritinho com muito limão. O restaurante abre segunda, terça e quinta das 11h às 17h, às sextas e sábados das 11h às 22h e domingo das 10h30 às 17h.

Cantinho Da Tilápia, na Rota da Ferradura. Crédito: Instagram/Divulgação

Tem opção gastronômica inspirada na Argentina! O restaurante Caminito Cocina lembra a famosa rua-museu de La Boca. Comidas típicas argentinas, como carne assada na parrilha, empanadas argentinas fazem parte do cardápio. O local abre de quinta a domingo, de 11h às 17h.

Caminito Cocina, na Rota da Ferradura. Crédito: Instagram/Divulgação

O restaurante Bosque das Pedras é a pedida para quem curte uma gastronomia mais requintada. Além de bistrô, o espaço também funciona como café, e oferece opções à la carte. O espaço abre de quinta a domingo de 12h às 19h.

Bosque das Pedras, na Rota da Ferradura. Crédito: Instagram/Divulgação

