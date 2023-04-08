De mirante a cachoeiras: veja roteiro para curtir Rio Novo do Sul

Desta vez, HZ te leva para um passeio por Rio Novo do Sul, na região Sul do Espírito Santo. A cidade reúne muito verde, vistas incríveis e 10 cachoeiras abertas à visitação.
Algumas delas são pouco exploradas e nós fomos atrás delas. Mas começamos o passeio pelo mirante da Tentativa. Ele fica a 545 metros do nível do mar, permitindo a vista de outros pontos como o Monte Agha (entre Itapemirim e Piuma) e a Pedra do Frade e a Freira, entre Itapemirim e Vargem Alta.
Foram os próprios moradores que descobriram o local, perceberam o potencial turístico, não só deste mas de outros pontos da cidade, a apresentar para quem não conhecia. No mirante, as pessoas ainda encontram um balanço para curtir e fotografar. Apesar de pouco movimentado em alguns dias, moradores acampam no local no fim de semana.
A primeira é a Cachoeira do Adelino ou do Zezinho Rossi, que abriu recentemente para a visitação. Rodeada por verde e trilhas, ela ainda conta com duas piscinas naturais. Ela fica em São Caetano, em Rio Novo do Sul, e tem entrada franca.
A segunda é a de Baixo Mundo Novo, que oferece até almoço por agendamento, custando R$ 30. Nesta ainda da pra fazer rapel na cachoeira de 80 metros. Segundo o juninho, que gerencia a propriedade, abrir as portas para o público conhecer este paraíso sempre foi o sonho do pai dele.
*Com informações de Diego Araújo, do Em Movimento