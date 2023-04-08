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Turismo

De mirante a cachoeiras: veja roteiro para curtir Rio Novo do Sul

HZ te leva ao mirante recém-inaugurado e duas cachoeiras incríveis para curtir com toda a família. Bora turistar pelo ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Abril de 2023 às 08:16

Desta vez, HZ te leva para um passeio por Rio Novo do Sul, na região Sul do Espírito Santo. A cidade reúne muito verde, vistas incríveis e 10 cachoeiras abertas à visitação.
Algumas delas são pouco exploradas e nós fomos atrás delas. Mas começamos o passeio pelo mirante da Tentativa. Ele fica a 545 metros do nível do mar, permitindo a vista de outros pontos como o Monte Agha (entre Itapemirim e Piuma) e a Pedra do Frade e a Freira, entre Itapemirim e Vargem Alta.
Foram os próprios moradores que descobriram o local, perceberam o potencial turístico, não só deste mas de outros pontos da cidade, a apresentar para quem não conhecia. No mirante, as pessoas ainda encontram um balanço para curtir e fotografar. Apesar de pouco movimentado em alguns dias, moradores acampam no local no fim de semana.
Mas, vamos para as cachoeiras?! Das 10 abertas, fomos atrás de duas quase inexploradas. Elas ficam em propriedades privadas que estão abertas a receber turistas nos finais de semana.
A primeira é a Cachoeira do Adelino ou do Zezinho Rossi, que abriu recentemente para a visitação. Rodeada por verde e trilhas, ela ainda conta com duas piscinas naturais. Ela fica em São Caetano, em Rio Novo do Sul, e tem entrada franca.
A segunda é a de Baixo Mundo Novo, que oferece até almoço por agendamento, custando R$ 30. Nesta ainda da pra fazer rapel na cachoeira de 80 metros. Segundo o juninho, que gerencia a propriedade, abrir as portas para o público conhecer este paraíso sempre foi o sonho do pai dele.
*Com informações de Diego Araújo, do Em Movimento

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