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Turismo

Que tal curtir as quedas d'água e piscinas naturais do Mestre Álvaro, na Serra?

Elas se formam durante os períodos chuvosos e dá para curtir durante um curto espaço de tempo, mas vale muito a pena
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Março de 2023 às 08:00

Que tal curtir as quedas d'água e piscinas naturais do Mestre Álvaro, na Serra? Não é sempre que elas dão o ar da graça. Afinal, elas aparecem mesmo em períodos chuvosos quando os bolsões das pedras se enchem formando pequenas cachoeiras. Quando passamos por lá, havia um período de 15 dias após a última chuva.
Para chegar até elas, você pode fazer a trilha tradicional. Mas, desta vez, usamos a trilha Caminho das Águas, com acesso pela entrada de Furna, no bairro Jardim Tropical.
É necessário disposição, pois são 50 minutos de trilha com belas paisagens e muito verde. Chegando no local é só festa. Afinal, todos os pontos de queda d'água e piscinas naturais são bem próximos um do outro o que facilita o acesso para visitar todos.
A primeira encontrada é a cachoeira "Debaixo do Raio". O nome é dado porque ela surge abaixo da Pedra do Raio.
A segunda parada é a Pedra do Raio, onde se tem uma piscina natural para se curtir. "Existem relatos que há muito tempo caiu um raio partindo a rocha, dando nome ao local", explica o guia Rony Adventure.
Que tal curtir as quedas d'água e piscinas naturais do Mestre Álvaro, na Serra?
As piscinas naturais do Mestre Álvaro, na Serra, são formadas após dias de chuvas Crédito: Samy Ferreira/TV Gazeta
Na sequência, você entra no Poção, outra piscina natural ótima para mergulhar. Dela, você chega na Cachoeira da Prainha, onde encontra uma bela paisagem. Fechando o roteiro, você encontra a Cachoeira da Testa, com mais uma queda para se refrescar.
"Esse lugar é incrível. Todo capixaba deve conhecer. Já faço este percurso há mais de 30 anos. Cada vez que volto, eu me surpreendo mais", indica Rony Adventure.
Curtiu o passeio? Então já procure seu guia para não se perder e bora curtir o Espirito Santo.
*Com informações de Diego Araújo

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