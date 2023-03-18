Que tal curtir as quedas d'água e piscinas naturais do Mestre Álvaro, na Serra? Não é sempre que elas dão o ar da graça. Afinal, elas aparecem mesmo em períodos chuvosos quando os bolsões das pedras se enchem formando pequenas cachoeiras. Quando passamos por lá, havia um período de 15 dias após a última chuva.

Para chegar até elas, você pode fazer a trilha tradicional. Mas, desta vez, usamos a trilha Caminho das Águas, com acesso pela entrada de Furna, no bairro Jardim Tropical.

É necessário disposição, pois são 50 minutos de trilha com belas paisagens e muito verde. Chegando no local é só festa. Afinal, todos os pontos de queda d'água e piscinas naturais são bem próximos um do outro o que facilita o acesso para visitar todos.

A primeira encontrada é a cachoeira "Debaixo do Raio". O nome é dado porque ela surge abaixo da Pedra do Raio.

A segunda parada é a Pedra do Raio, onde se tem uma piscina natural para se curtir. "Existem relatos que há muito tempo caiu um raio partindo a rocha, dando nome ao local", explica o guia Rony Adventure.

As piscinas naturais do Mestre Álvaro, na Serra, são formadas após dias de chuvas Crédito: Samy Ferreira/TV Gazeta

Na sequência, você entra no Poção, outra piscina natural ótima para mergulhar. Dela, você chega na Cachoeira da Prainha, onde encontra uma bela paisagem. Fechando o roteiro, você encontra a Cachoeira da Testa, com mais uma queda para se refrescar.

"Esse lugar é incrível. Todo capixaba deve conhecer. Já faço este percurso há mais de 30 anos. Cada vez que volto, eu me surpreendo mais", indica Rony Adventure.

Curtiu o passeio? Então já procure seu guia para não se perder e bora curtir o Espirito Santo.