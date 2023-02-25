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Turismo

Pico da Bandeira ganha dois relógios digitais com marcação de hora e temperatura

Instalados para auxiliar quem deseja subir a montanha, um dos relógios está situado nas proximidades da portaria capixaba do Parque Nacional do Caparaó. O outro, fica localizado na praça de Dores do Rio Preto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Fevereiro de 2023 às 07:00

Vista do Pico da Bandeira, terceira mais alta montanha do Brasil
Vista do Pico da Bandeira, terceira mais alta montanha do Brasil Crédito: Acervo Setur/ES
Um dos orgulhos naturais do Espírito Santo, o Pico da Bandeira, no Parque Nacional do Caparaó, está "embarcando" nas modernidades do mundo tecnológico.
Localizado na divisa entre o ES e Minas Gerais, sendo a terceira maior montanha do país, com 2.892 metros de altitude, o momento ganhou dois relógios digitais com marcação de hora e temperatura. 
Um deles foi instalado nas proximidades da portaria capixaba do parque e o outro na praça principal de Dores do Rio Preto, parceiro da Secretaria de Estado de Turismo nesta empreitada.
Não custa lembrar: a portaria estadual do Parque Nacional do Caparaó, a principal entrada para o Pico da Bandeira no lado capixaba, está situada no distrito de Pedra Menina, também em Dores do Rio Preto, a 250 quilômetros de Vitória.
"A instalação dos relógios faz parte de um projeto do Governo do Estado para fomentar a atividade turística de maneira sustentável e melhorar a competitividade dos arranjos produtivos locais do turismo. No caso dos relógios, eles vão auxiliar os aventureiros que desejam chegar ao cume da montanha em segurança, pois as condições climáticas influenciam diretamente no percurso", acredita o secretário de Estado de Turismo, Weverson Meireles.
Pico da Bandeira ganhou dois relógios digitais medindo hora e temperatura
Pico da Bandeira ganhou dois relógios digitais medindo hora e temperatura Crédito: Prefeitura de Dores do Rio Preto/Divulgação
Por falar em condições climáticas, o Pico da Bandeira é um dos pontos mais frios da Região Sudeste, com temperatura média na casa dos 15°C no verão, podendo alcançar até 14°C no inverno. Haja roupa de lã para aguentar!

TRAJETO E HISTÓRIA

O monumento granítico pode ser acessado em qualquer época do ano. Entretanto, os meses de abril a outubro costumam ser os mais recomendados, devido à baixa quantidade de chuvas nesse período, além das baixas temperaturas que dão um toque especial ao percurso.
A trilha que leva ao topo pelo lado capixaba tem uma distância de 4,5 quilômetros e desnível de 650 metros. Para acessá-la, é necessário percorrer um trajeto de 8 quilômetros, que pode ser feito com automóvel, partindo da portaria do Parque até um ponto de parada, de onde é possível seguir a trilha até o topo do Pico.
O trajeto do Pico da Bandeira - que leva em média cinco horas para ser concluído, incluindo ida e volta - proporciona paisagens exuberantes e um nascer e pôr do sol de rara beleza.
O nome da cordilheira surgiu por escolha do imperador Dom Pedro II, em 1859, que determinou a instalação de uma bandeira imperial no cume do monte.
Naquela época, a cadeia era tida como o ponto mais alto e imponente do Brasil. Apesar de não ocupar a posição atualmente - sendo superado por Pico da Neblina e Pico 31 de Março -  o Pico da Bandeira ainda é, entre as três maiores, o mais acessível, além de ser a montanha brasileira de maior isolamento topográfico, ocupando a 21ª posição no ranking mundial e 5ª no ranking das Américas.
Seguem algumas dicas preciosas para quem deseja se aventurar pelo local:
  • SE AQUEÇA: Por conta das baixas temperaturas, é recomendado levar roupas de frio. No inverno, as vestimentas mais pesadas e térmicas são necessárias

  • NÃO ESQUEÇA: É necessário levar itens como alimentos, kits de primeiros socorros e material de higiene pessoal. Caso queira acampar, levar também barracas

  • SEGURANÇA: É importante, por questões de segurança, a contratação de um guia de turismo local para conduzir o passeio da melhor maneira possível

  • INFORME-SE: Para mais informações sobre o funcionamento do parque, há uma página na internet mostrando detalhes do local.  Do município de Dores do Rio Preto ao distrito de Pedra Menina, onde está localizada a portaria capixaba do parque, são 27 km e de Pedra Menina à portaria, mais 9km de estrada pavimentada

  • VOCÊ PRECISA SABER: De acordo com informações no site oficial do Parque do Caparaó, o local está aberto à visitação durante todo o ano, das 7h às 17h30, de terça a domingo. Nas segundas, o parque fecha para manutenção e as portarias são abertas somente para saída dos visitantes que pernoitaram nos acampamentos no domingo. Observadores de aves devem enviar solicitação de cadastro para acesso em horário especial para o e-mail [email protected]

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