Pico da Bandeira ganha dois relógios digitais com marcação de hora e temperatura

Vista do Pico da Bandeira, terceira mais alta montanha do Brasil Crédito: Acervo Setur/ES

Um dos orgulhos naturais do Espírito Santo, o Pico da Bandeira, no Parque Nacional do Caparaó, está "embarcando" nas modernidades do mundo tecnológico.

Localizado na divisa entre o ES e Minas Gerais, sendo a terceira maior montanha do país, com 2.892 metros de altitude, o momento ganhou dois relógios digitais com marcação de hora e temperatura.

Um deles foi instalado nas proximidades da portaria capixaba do parque e o outro na praça principal de Dores do Rio Preto, parceiro da Secretaria de Estado de Turismo nesta empreitada.

Não custa lembrar: a portaria estadual do Parque Nacional do Caparaó, a principal entrada para o Pico da Bandeira no lado capixaba, está situada no distrito de Pedra Menina, também em Dores do Rio Preto, a 250 quilômetros de Vitória.

"A instalação dos relógios faz parte de um projeto do Governo do Estado para fomentar a atividade turística de maneira sustentável e melhorar a competitividade dos arranjos produtivos locais do turismo. No caso dos relógios, eles vão auxiliar os aventureiros que desejam chegar ao cume da montanha em segurança, pois as condições climáticas influenciam diretamente no percurso", acredita o secretário de Estado de Turismo, Weverson Meireles.

Pico da Bandeira ganhou dois relógios digitais medindo hora e temperatura Crédito: Prefeitura de Dores do Rio Preto/Divulgação

Por falar em condições climáticas, o Pico da Bandeira é um dos pontos mais frios da Região Sudeste, com temperatura média na casa dos 15°C no verão, podendo alcançar até 14°C no inverno. Haja roupa de lã para aguentar!

TRAJETO E HISTÓRIA

O monumento granítico pode ser acessado em qualquer época do ano. Entretanto, os meses de abril a outubro costumam ser os mais recomendados, devido à baixa quantidade de chuvas nesse período, além das baixas temperaturas que dão um toque especial ao percurso.

A trilha que leva ao topo pelo lado capixaba tem uma distância de 4,5 quilômetros e desnível de 650 metros. Para acessá-la, é necessário percorrer um trajeto de 8 quilômetros, que pode ser feito com automóvel, partindo da portaria do Parque até um ponto de parada, de onde é possível seguir a trilha até o topo do Pico.

O trajeto do Pico da Bandeira - que leva em média cinco horas para ser concluído, incluindo ida e volta - proporciona paisagens exuberantes e um nascer e pôr do sol de rara beleza.

O nome da cordilheira surgiu por escolha do imperador Dom Pedro II, em 1859, que determinou a instalação de uma bandeira imperial no cume do monte.

Naquela época, a cadeia era tida como o ponto mais alto e imponente do Brasil. Apesar de não ocupar a posição atualmente - sendo superado por Pico da Neblina e Pico 31 de Março - o Pico da Bandeira ainda é, entre as três maiores, o mais acessível, além de ser a montanha brasileira de maior isolamento topográfico, ocupando a 21ª posição no ranking mundial e 5ª no ranking das Américas.

Seguem algumas dicas preciosas para quem deseja se aventurar pelo local: