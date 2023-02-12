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Lazer

Conheça três lagoas do Litoral do Sul do ES para curtir e se refrescar

Lagoas de Presidente Kennedy, Marataízes e Itapemirim dão show de beleza e proporcionam diversão para toda família
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 12 de Fevereiro de 2023 às 08:00

Conheça três lagoas do litoral do Sul do ES para curtir o verão
A Lagoa do Gomes, em Itapemirim, é um ótimo destino para relaxar e curtir o verão Crédito: Matheus Martins
Verão, sol e calor são palavras que nos fazem pensar em praia, não é mesmo?! Mas, por que não lembrar das lagoas? No litoral Sul do Espírito Santo há três opções bem conhecidas nas cidades de Presidente Kennedy, Marataízes e Itapemirim. Dê uma espiada!

LAGOA GOMES, EM ITAPEMIRIM 

A Lagoa do Gomes, no município de Itapemirim, apresenta um contraste perfeito. A água de cor avermelhada é margeada pela areia fina e branca, e se torna ainda mais atraente quando o verde, que ocupa as bordas da lagoa, entra em cena.
Conheça três lagoas do litoral do Sul do ES para curtir o verão
A cor da água da Lagoa do Gomes, em Itapemirim, chama a atenção de muitos banhistas Crédito: Matheus Martins
A área de proteção ambiental possui 695 mil metros quadrados muito bem cuidados. O local é ideal para purificar o corpo e a mente.
São sete pontas, por isso, o local também é conhecido como Lagoa das Sete Pontas ou Guanandi. Para a artesã Glória Nascimento, o espaço só tem pontos positivos. “Além da água ser doce, é calminha, não tem onda para perturbar e as crianças podem brincar com mais facilidade. É perfeito!”, destacou.

LAGOA DO SIRI, EM MARATAÍZES

No Sul do Estado, as formações de água doce, que beiram o mar, ocasionalmente se misturam com o oceano. Uma das mais conhecidas é a Lagoa do Siri, que fica na zona rural de Marataízes. A água de cor escura lembra o Rio Negro.
Conheça três lagoas do litoral do Sul do ES para curtir o verão
A água da Lagoa do Siri, em Marataízes, tem uma cor escura Crédito: Diego Gomes
A estudante Janaina Cristina Camargo está visitando pela primeira vez a Lagoa do Siri e disse que gostou bastante. "É interessante a intercalação da água salgada para a água doce. Deu para aproveitar muito", falou.
A lagoa é muito frequentada, principalmente nos fins de semana durante o verão. E o número de pessoas é tão grande que falta espaço. Algumas mesas ficam dentro da água. Essa é uma ótima opção para quem procura lazer e aventura.
Conheça três lagoas do litoral do Sul do ES para curtir o verão
Os turistas que visitam a Lagoa do Siri, em Marataízes, costumam ficar em mesas dentro da água Crédito: Diego Gomes

LAGOA DE MAROBÁ, EM PRESIDENTE KENNEDY 

Já no extremo Sul do Estado, quase na divisa com o Rio de Janeiro, está Marobá, distrito de Presidente Kennedy. A lagoa que leva o nome do lugar é diversão garantida para crianças. Além disso, é uma área de bastante agito. Sempre rola uma apresentação musical que faz a alegria dos banhistas.
Conheça três lagoas do litoral do Sul do ES para curtir o verão
A Lagoa de Marobá, em Presidente Kenedy, é uma boa opção para as crianças  Crédito: Diego Gomes
O lanterneiro Carlos Alberto garante que é um ótimo lugar para visitar. "Show de bola! A gente trabalha durante a semana para vir para cá. Convido a todos para vir também, é de primeira qualidade", comentou.
E assim, de lagoa em lagoa, o que não falta nesse verão são locais para amenizar o calor, aliviar a mente e ter uma perfeita comunhão com a natureza.
Com informações da TV Gazeta Sul.

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