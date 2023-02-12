Conheça três lagoas do Litoral do Sul do ES para curtir e se refrescar

A Lagoa do Gomes, em Itapemirim, é um ótimo destino para relaxar e curtir o verão Crédito: Matheus Martins

Presidente Kennedy, Marataízes e Itapemirim. Dê uma espiada! Verão, sol e calor são palavras que nos fazem pensar em praia, não é mesmo?! Mas, por que não lembrar das lagoas? No litoral Sul do Espírito Santo há três opções bem conhecidas nas cidades de. Dê uma espiada!

LAGOA GOMES, EM ITAPEMIRIM

A Lagoa do Gomes, no município de Itapemirim, apresenta um contraste perfeito. A água de cor avermelhada é margeada pela areia fina e branca, e se torna ainda mais atraente quando o verde, que ocupa as bordas da lagoa, entra em cena.

A cor da água da Lagoa do Gomes, em Itapemirim, chama a atenção de muitos banhistas Crédito: Matheus Martins

A área de proteção ambiental possui 695 mil metros quadrados muito bem cuidados. O local é ideal para purificar o corpo e a mente.

São sete pontas, por isso, o local também é conhecido como Lagoa das Sete Pontas ou Guanandi. Para a artesã Glória Nascimento, o espaço só tem pontos positivos. “Além da água ser doce, é calminha, não tem onda para perturbar e as crianças podem brincar com mais facilidade. É perfeito!”, destacou.

LAGOA DO SIRI, EM MARATAÍZES

No Sul do Estado, as formações de água doce, que beiram o mar, ocasionalmente se misturam com o oceano. Uma das mais conhecidas é a Lagoa do Siri, que fica na zona rural de Marataízes. A água de cor escura lembra o Rio Negro.

A água da Lagoa do Siri, em Marataízes, tem uma cor escura Crédito: Diego Gomes

A estudante Janaina Cristina Camargo está visitando pela primeira vez a Lagoa do Siri e disse que gostou bastante. "É interessante a intercalação da água salgada para a água doce. Deu para aproveitar muito", falou.

A lagoa é muito frequentada, principalmente nos fins de semana durante o verão. E o número de pessoas é tão grande que falta espaço. Algumas mesas ficam dentro da água. Essa é uma ótima opção para quem procura lazer e aventura.

Os turistas que visitam a Lagoa do Siri, em Marataízes, costumam ficar em mesas dentro da água Crédito: Diego Gomes

LAGOA DE MAROBÁ, EM PRESIDENTE KENNEDY

Já no extremo Sul do Estado, quase na divisa com o Rio de Janeiro, está Marobá, distrito de Presidente Kennedy. A lagoa que leva o nome do lugar é diversão garantida para crianças. Além disso, é uma área de bastante agito. Sempre rola uma apresentação musical que faz a alegria dos banhistas.

A Lagoa de Marobá, em Presidente Kenedy, é uma boa opção para as crianças Crédito: Diego Gomes

O lanterneiro Carlos Alberto garante que é um ótimo lugar para visitar. "Show de bola! A gente trabalha durante a semana para vir para cá. Convido a todos para vir também, é de primeira qualidade", comentou.

E assim, de lagoa em lagoa, o que não falta nesse verão são locais para amenizar o calor, aliviar a mente e ter uma perfeita comunhão com a natureza.