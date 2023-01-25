Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Turismo
  • Verão 2023: conheça as trilhas ecológicas de Pontal do Ipiranga
Vídeo

Verão 2023: conheça as trilhas ecológicas de Pontal do Ipiranga

Famoso balneário de Linhares, Pontal preserva uma diversidade de vegetações e de espécies de animais, além de muitas histórias e curiosidades
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 12:41

Trilhas estão próximas do mar, em Pontal
Pontal do Ipiranga tem trilhas ecológicas próximas ao mar Crédito: Heber Thomaz
Pontal do Ipiranga, no litoral de Linhares, no Norte do Espírito Santo, é um balneário conhecido por suas belas praias. No entanto, além do mar e da areia, existem trilhas no local para quem gosta do contato com a natureza.
Nesses caminhos, o visitante pode conhecer uma diversidade de vegetação e de espécies de animais, e ainda histórias e curiosidades sobre o povo que viveu e ainda vive na região.
Ao andar por 500 metros, após sair da Trilha da Tartaruga, é possível encontrar uma restinga. Lá, existe uma fruta saborosa, o coquinho guriri. A bióloga e chefe do departamento de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Aline Fernandes, apresentou essa delícia para nossa equipe.
CFruta saborosa encontrada em trilha
O coquinho guriri é encontrado a 500 metros da Trilha da Tartaruga Crédito: Heber Thomaz
“O guriri é muito comum nessa área de restinga. Quando ele está bem amarelinho, você pode pegar os favos e chupar toda a parte amarela. Se tiver disposição, pode abrir e comer o coquinho que tem dentro”, disse a bióloga.
Há também plantas como salsa da praia, ipomeia e cacto, e a especialista conta que essas espécies ajudam a evitar a erosão.
O município atua para recuperar a vegetação de restinga onde a areia está mais exposta, cercando a área. "Estamos tentando evitar o deslocamento de pessoas de forma inadequada, o que dificulta o desenvolvimento dessas plantas", relatou Fernandes.
Cacto, salsa da praia e ipomeias ajudam a evitar a erosão na praia
Cacto, salsa da praia e ipomeia são espécies nativas Crédito: Héber Thomaz
Em outro local, fica a Trilha dos Anjos. Quem caminha por ela vê cruzes fincadas ao chão, e o motivo é a memória. Ali estão enterrados bebês que nasceram mortos ou morreram dias depois do nascimento.
A dona de casa Antonia de Oliveira Silva, conhecida como dona Antonina, conta que o tio-avô dela foi o primeiro a ser sepultado nesse cemitério.
“Era o filho da minha avó, a velha Januária. As crianças do Degredo eram enterradas aqui. Os adultos, na (praia de) Barra Seca. As mães que têm filhos mortos vêm aqui”, falou Antonina.
Aline Fernandes relembra que quem morava na região tinha dificuldades de estrada e não havia um cemitério adequado. Então, essa era a forma de fazer o enterro de crianças. O primeiro registro de sepultamento é de 1915.
Cruzes onde crianças foram enterradas, na Trilha dos Anjos
Cemitério na Trilha dos Anjos Crédito: Héber Thomaz
Segundo a Prefeitura de Linhares, não há informação sobre quando aconteceu o último o enterro no local. Os sepultamentos aconteceram há muito tempo.
Na época do feriado de Finados, os moradores acendem velas e limpam as cruzes, respeitando as histórias dos entes queridos.
*Com informações de Cristian Miranda, da TV Gazeta Norte

Veja Também

Verão 2023: Balneários da Serra reúnem praias, história, arte e gastronomia

Confira parques para visitar de graça em Cariacica e Viana

ES fora do óbvio: Praia de Ubu é refúgio de águas calmas em Anchieta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Turismo no ES Verão no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 13/04/2026
Imagem de destaque
Pedro dá show, Flamengo vence o Fluminense e vira vice-líder do Brasileirão
Imagem de destaque
Rodrigo César lamenta empate e Rio Branco em novo tropeço na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados