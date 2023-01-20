ES fora do óbvio: Praia de Ubu é refúgio de águas calmas em Anchieta

Com mais de 20 praias, o município de Anchieta tem um litoral de encher os olhos. E uma delas, que com certeza merece ser conhecida, é a Praia de Ubu, uma enseada de mar calmo e águas claras, ideal para passar o dia com a família.
Este é mais um dos roteiros da série "ES fora do óbvio", que traz dicas de destinos menos explorados, mas tão bonitos quanto alguns dos pontos turísticos mais badalados do Espírito Santo.
O cenário rústico desta vila de pescadores, que fica a cerca de 1 hora de Vitória seguindo pela Rodovia do Sol, é acolhedor, mas não deixa de oferecer bons hotéis e restaurantes que servem a tradicional moqueca capixaba.
O nome tem origem tupi-guarani e significa queda. Dizem que quando o Padre José de Anchieta estava sendo conduzido pelos índios para ser sepultado em Vitória, eles teriam deixado o corpo cair naquela localidade “aba ubu”, que significa "o padre caiu". Ou seja, história e beleza não faltam neste pequeno pedaço do paraíso do Litoral Sul do Espírito Santo.