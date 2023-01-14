Conheça o Vale da Lua capixaba, em Santa Leopoldina, famoso pelas crateras nas pedras

A cerca de 57 quilômetros de Vitória, existe um lugar onde você vai se sentir em outro planeta, ou melhor, no mundo da lua. Mas, nesse caso, nada de ficar alheio ao que está ao seu redor, muito pelo contrário! É o Vale da Lua Capixaba, que fica no Parque Ribeirão dos Pardos, em Santa Leopoldina.
Esse destino incrível faz parte da série de A Gazeta que traz dicas de rotas para explorar pelo Estado. São locais que, muitas vezes, não são tão badalados quanto alguns roteiros mais famosos, mas são tão lindos quanto e, com certeza, também valem uma visita.
O Vale da Lua tem esse nome justamente pela semelhança com a superfície lunar. São centenas de crateras moldadas nas pedras pelas corredeiras do Rio Santa Maria, que formam um dos cenários mais peculiares do Espírito Santo.