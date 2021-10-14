Imagens mostram Rio Santa Maria da Vitória antes e depois da chuva

Responsável por abastecer quase metade da população da Grande Vitória e alguns municípios do interior do Espírito Santo, o Rio Santa Maria da Vitória tem atingido níveis críticos, quando tem apenas 50% da capacidade de vazão.
As fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo nos últimos dias tiveram impactos na vazão do rio, que cresceu 27 vezes em relação à semana passada, na comparação entre a última sexta-feira (8) e esta quarta-feira (13).
Rio Santa Maria com leito seco, antes das chuvas
Ainda assim, apesar da melhoria na vazão, permanece o estado de atenção para a seca, decretado pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh). Arquivos de A Gazeta mostram o antes e depois da situação do Rio Santa Maria da Vitória em relação às chuvas.
Após as fortes chuvas, o aumento mais significativo nos locais de aferição foi constatado na área que monitora o Rio Santa Maria da Vitória, na Estação Fazenda Santa Rosa, na Serra. Por lá, a vazão de 3.237 litros por segundo subiu para 89.749, valor 27 vezes maior do que o anterior. A vazão crítica na área é de 2.895 litros por segundo.
Para se ter ideia, o município de Viana foi tão afetado que decretou situação de emergência na última terça-feira (12), após três dias seguidos de fortes chuvas. Foram mais de 200 milímetros de precipitação registrados de domingo a terça.
Rio Santa Maria com leito seco, antes das chuvas
No feriado de Nossa Senhora de Aparecida, o boletim da Defesa Civil Estadual colocou Santa Leopoldina no topo do ranking dos municípios com os maiores acumulados diários de chuva: 118,8 milímetros. Cariacica (104,91 mm), Viana (99,16 mm), Vila Velha (88,93 mm) e Vitória (87,16 mm) foram as cidades subsequentes.
A bacia do Rio Santa Maria da Vitória engloba cinco municípios — Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Cariacica, Serra e Vitória — e é responsável por parte do abastecimento da Serra (exceto Serra Sede), da parte continental da Capital, Aracruz (orla de Santa Cruz), Fundão (Praia Grande) e Cariacica (uma parte).
Em setembro deste ano, com a seca prolongada que atingia o território capixaba, o Rio Santa Maria da Vitória registrou a situação mais preocupante em relação ao nível crítico.