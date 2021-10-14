Imagens mostram Rio Santa Maria da Vitória antes e depois da chuva

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Rio Santa Maria da Vitória tem atingido níveis críticos, quando tem apenas 50% da capacidade de vazão. Responsável por abastecer quase metade da população da Grande Vitória e alguns municípios do interior do Espírito Santo , otem atingido níveis críticos, quando tem apenas 50% da capacidade de vazão.

Rio Santa Maria com leito seco, antes das chuvas

A Gazeta mostram o antes e depois da situação do Rio Santa Maria da Vitória em relação às chuvas. Ainda assim, apesar da melhoria na vazão, permanece o estado de atenção para a seca, decretado pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) . Arquivos demostram o antes e depois da situação do Rio Santa Maria da Vitória em relação às chuvas.

Após as fortes chuvas, o aumento mais significativo nos locais de aferição foi constatado na área que monitora o Rio Santa Maria da Vitória, na Estação Fazenda Santa Rosa, na Serra. Por lá, a vazão de 3.237 litros por segundo subiu para 89.749, valor 27 vezes maior do que o anterior. A vazão crítica na área é de 2.895 litros por segundo.

Rio Santa Maria com leito seco, antes das chuvas

No feriado de Nossa Senhora de Aparecida, o boletim da Defesa Civil Estadual colocou Santa Leopoldina no topo do ranking dos municípios com os maiores acumulados diários de chuva: 118,8 milímetros. Cariacica (104,91 mm), Viana (99,16 mm), Vila Velha (88,93 mm) e Vitória (87,16 mm) foram as cidades subsequentes.

A bacia do Rio Santa Maria da Vitória engloba cinco municípios — Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Cariacica, Serra e Vitória — e é responsável por parte do abastecimento da Serra (exceto Serra Sede), da parte continental da Capital, Aracruz (orla de Santa Cruz), Fundão (Praia Grande) e Cariacica (uma parte).

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