Viana é a cidade onde mais choveu em 24h no ES e tem 400 pessoas fora de casa

Alagamento na entrada do bairro 13 de Maio, em Viana Crédito: Felipe Lima Neves

No acumulado de chuva das últimas 24 horas, Viana é o município que registrou o maior volume de água, com 86,6 mm. De um total de 410 desalojados no Espírito Santo , 400 são moradores do município que integra a Região Metropolitana do Estado.

Ao todo, 413 pessoas estão fora de casa por causa das chuvas que atingem o solo capixaba nos últimos dias. Os dados foram divulgados na manhã desta quarta-feira (13) no boletim da Defesa Civil do Espírito Santo.

Devido ao grande volume de água, a Prefeitura de Viana decretou situação de emergência no início da noite desta terça-feira (12). A administração municipal destacou que mais de 10 bairros sofrem com ruas alagadas, casas inundadas e risco de deslizamentos.

A Defesa Civil de Viana, em parceria com a Secretaria de Serviços Urbanos e Ordem Pública, informou que monitora 16 áreas de risco (encostas) da cidade. Nos últimos dias, houve mais de 55 acionamentos da Defesa Civil pela população.

"Todos esses chamados foram atendidos pelas nossas equipes, que estão pela cidade. Neste momento nós estamos atendendo as pessoas que foram atingidas. À medida que a água for baixando, entra toda nossa estrutura de serviços, para que possamos organizar a cidade e voltar à normalidade", afirmou o prefeito Wanderson Bueno, em comunicado, por meio de vídeo.

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Situação da chuva em Viana

ÁREAS ATINGIDAS