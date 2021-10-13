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Situação de emergência

Viana é a cidade onde mais choveu em 24h no ES e tem 400 pessoas fora de casa

Divulgado nesta manhã (13), o relatório da Defesa Civil Estadual informa que o município registrou acumulado de chuva de 86,6 mm nas últimas 24 horas
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

13 out 2021 às 08:49

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 08:49

Moradores reclamam de alagamento na entrada do bairro Universal, em Viana
Alagamento na entrada do bairro 13 de Maio, em Viana Crédito: Felipe Lima Neves
No acumulado de chuva das últimas 24 horas, Viana é o município que registrou o maior volume de água, com 86,6 mm. De um total de 410 desalojados no Espírito Santo, 400 são moradores do município que integra a Região Metropolitana do Estado.
Ao todo, 413 pessoas estão fora de casa por causa das chuvas que atingem o solo capixaba nos últimos dias. Os dados foram divulgados na manhã desta quarta-feira (13) no boletim da Defesa Civil do Espírito Santo.
Devido ao grande volume de água, a Prefeitura de Viana decretou situação de emergência no início da noite desta terça-feira (12). A administração municipal destacou que mais de 10 bairros sofrem com ruas alagadas, casas inundadas e risco de deslizamentos.
A Defesa Civil de Viana, em parceria com a Secretaria de Serviços Urbanos e Ordem Pública, informou que monitora 16 áreas de risco (encostas) da cidade. Nos últimos dias, houve mais de 55 acionamentos da Defesa Civil pela população.
"Todos esses chamados foram atendidos pelas nossas equipes, que estão pela cidade. Neste momento nós estamos atendendo as pessoas que foram atingidas. À medida que a água for baixando, entra toda nossa estrutura de serviços, para que possamos organizar a cidade e voltar à normalidade", afirmou o prefeito Wanderson Bueno, em comunicado, por meio de vídeo.

Situação da chuva em Viana

ÁREAS ATINGIDAS
Foram registrados e monitorados pontos de alagamentos nos bairros de Verona, Santo Agostinho, Vila Bethânia, Industrial, Campo Verde e Coqueiral de Viana. Os bairros mais afetados com deslizamentos são Nova Bethânia, Bom Pastor, Arlindo Vilaschi, Vale do Sol e Industrial.

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