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Mês ainda nem acabou

Vitória tem o mês de outubro mais chuvoso desde 2014

Os dados foram divulgados pelo Climatempo nesta quarta-feira (13). A Capital registrou 209,0 mm nos primeiros 12 dias de outubro
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

13 out 2021 às 07:19

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 07:19

Volume de chuva contraria previsão do tempo para fevereiro no ES
Vitória registra a maior quantidade de chuva em outubro desde 2014 Crédito: Carlos Alberto Silva
Dados do Climatempo indicam que o município de Vitória tem o mês de outubro mais chuvoso desde 2014. O total de chuva acumulado na Capital medido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de 1° a 12 de outubro (até as 9h) foi de 209,0 mm.
Levando em consideração que o mês ainda não acabou, e há previsão de mais chuva, o total parcial observado na Capital já é a maior quantidade de chuva em outubro no município desde 2014, quando choveu 286,6 mm em outubro daquele ano.
"Vitória bateu o recorde de maior chuva em 24h para o ano de 2021 por duas vezes consecutivas. O Inmet registrou um acumulado de 97,8 mm entre 9h da última segunda-feira (11) e 9h desta terça-feira (12)"
Climatempo - Portal
O número superou os 97,1 mm medidos entre 9h do de domingo (10) e 9h de segunda-feira (11) deste mês. A chuva destas 48 horas somaram 194,9 mm, valor que passou da média normal para um mês de outubro que é de aproximadamente 123 mm.

413 PESSOAS

ESTÃO FORA DE CASA POR CAUSA DA CHUVA NO ES
Segundo boletim divulgado na manhã desta quarta-feira (13) pela Defesa Civil Estadual, o Espírito Santo contabiliza 410 desalojados e três desabrigados. Este número é resultado das chuvas que atingem o Estado nos últimos dias.

PREVISÃO

A circulação de ventos em vários níveis da atmosfera ainda vai manter a formação de áreas de chuva sobre o Espírito Santo nos próximos dias, mas o sol reaparece e tendência geral é de diminuição da chuva.
Para esta quarta-feira (13), mesmo com a expectativa de períodos de sol, ainda há risco de chuva moderada a forte, mas de curto período. Não deve chover mais de forma volumosa e prolongada como nos últimos dois dias.
De quinta-feira (14) até o domingo (17), todo o Estado continua tendo pancadas de chuva, que podem ser moderadas, mas com a presença do sol.

VOLUME DE CHUVA

Com base na medição do Centro Nacional de Monitoramento e Desastres Naturais (Cemaden), o Climatempo destacou alguns volumes de chuva muito elevados registrados no Espírito Santo, no período de 72 horas, entre aproximadamente 22h30 do sábado (9) e 22h30 desta terça-feira (12).
  1. Cariacica: 254,3 mm
  2. Vila Velha: 224,4 mm
  3. Viana: 221,8 mm
  4. Serra: 203,7 mm
  5. Vitória: 189,1 mm
  6. Santa Leopoldina: 188,2 mm
  7. Guarapari: 187,3 mm
  8. Aracruz: 170,8 mm
  9. Itapemirim: 169,7 mm

Chuva no ES: ruas alagadas no bairro Cobilândia, em Vila Velha

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