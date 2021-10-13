Vitória registra a maior quantidade de chuva em outubro desde 2014 Crédito: Carlos Alberto Silva

Dados do Climatempo indicam que o município de Vitória tem o mês de outubro mais chuvoso desde 2014. O total de chuva acumulado na Capital medido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de 1° a 12 de outubro (até as 9h) foi de 209,0 mm.

Levando em consideração que o mês ainda não acabou, e há previsão de mais chuva, o total parcial observado na Capital já é a maior quantidade de chuva em outubro no município desde 2014, quando choveu 286,6 mm em outubro daquele ano.

"Vitória bateu o recorde de maior chuva em 24h para o ano de 2021 por duas vezes consecutivas. O Inmet registrou um acumulado de 97,8 mm entre 9h da última segunda-feira (11) e 9h desta terça-feira (12)" Climatempo - Portal

O número superou os 97,1 mm medidos entre 9h do de domingo (10) e 9h de segunda-feira (11) deste mês. A chuva destas 48 horas somaram 194,9 mm, valor que passou da média normal para um mês de outubro que é de aproximadamente 123 mm.

413 PESSOAS ESTÃO FORA DE CASA POR CAUSA DA CHUVA NO ES

Segundo boletim divulgado na manhã desta quarta-feira (13) pela Defesa Civil Estadual, o Espírito Santo contabiliza 410 desalojados e três desabrigados. Este número é resultado das chuvas que atingem o Estado nos últimos dias.

PREVISÃO

A circulação de ventos em vários níveis da atmosfera ainda vai manter a formação de áreas de chuva sobre o Espírito Santo nos próximos dias, mas o sol reaparece e tendência geral é de diminuição da chuva.

Para esta quarta-feira (13), mesmo com a expectativa de períodos de sol, ainda há risco de chuva moderada a forte, mas de curto período. Não deve chover mais de forma volumosa e prolongada como nos últimos dois dias.

De quinta-feira (14) até o domingo (17), todo o Estado continua tendo pancadas de chuva, que podem ser moderadas, mas com a presença do sol.

VOLUME DE CHUVA

Com base na medição do Centro Nacional de Monitoramento e Desastres Naturais (Cemaden), o Climatempo destacou alguns volumes de chuva muito elevados registrados no Espírito Santo, no período de 72 horas, entre aproximadamente 22h30 do sábado (9) e 22h30 desta terça-feira (12).

Cariacica: 254,3 mm Vila Velha: 224,4 mm Viana: 221,8 mm Serra: 203,7 mm Vitória: 189,1 mm Santa Leopoldina: 188,2 mm Guarapari: 187,3 mm Aracruz: 170,8 mm Itapemirim: 169,7 mm