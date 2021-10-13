Acidente grave entre ônibus e caminhão deixa feridos na BR 262 no ES

Um acidente na madrugada desta quarta-feira (13), envolvendo um ônibus e um caminhão, deixou sete feridos graves. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu no quilômetro 121, da BR 262, em Conceição do Castelo, Região Serrana do Estado. O ônibus saiu de Governador Valadares, em Minas Gerais, com destino a Guarapari, no Espírito Santo.
A empresa responsável pelo ônibus informou, por meio de assessoria, que a colisão aconteceu às 4h30, quando o motorista se deparou com o caminhão quebrado parado no acostamento, mas ocupando parte da via. Ainda de acordo com a empresa, o motorista tentou desviar, mas como vinham outros veículos no sentido contrário, precisou frear e acabou colidindo na traseira do caminhão.
Todos os feridos eram passageiros do ônibus e foram encaminhados para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. No total, 35 passageiros estavam no coletivo. O motorista do ônibus não se feriu. A via chegou a ficar parcialmente interditada, com o trânsito fluindo no sistema de pare e siga, mas foi liberada, por volta de 8h30.
À TV Gazeta, o familiar de duas vítimas contou que as esperava na Rodoviária de Venda Nova do Imigrante. "A gente foi até a rodoviária porque o ônibus chega, normalmente, entre 3h e 3h30 da manhã. Notamos que ônibus não estava chegando e já começamos a nos preocupar. Depois fui informado do acidente e, infelizmente, minha irmã e meu sobrinho foram vítimas. Meu sobrinho o que eu sei é que foi transferido para Vitória e está estável. Minha irmã fraturou o braço esquerdo e também vai ser transferida para Vitória", disse Jeferson da Costa.
O estado de saúde dos outros feridos não foi divulgado.
O motorista do caminhão também não se feriu e permaneceu no local do acidente. Os demais passageiros seguiram viagem em outro ônibus enviado pela empresa, por volta das 6h30.
Um policial da PRF, que estava atendendo a ocorrência, disse que o local onde ocorreu o acidente é conhecido pela periculosidade. Uma curva com diversas ocorrências de acidentes graves.
Atualização
13/10/2021 - 10:34
O trânsito, que estava totalmente interditado, foi liberado por volta de 8h30. A empresa responsável pelo ônibus atualizou o número de feridos, de 6 para 7 passageiros.