Após casal desaparecer, homem é achado morto em Conceição do Castelo

Sem dar notícias desde a última quarta-feira (29), Brás Moreira Rodrigues, de 45 anos, foi encontrado morto na noite desta sexta-feira (1º), na zona rural de Conceição do Castelo, Região Serrana do Espírito Santo. O sumiço dele e da ex-companheira, Adriana Torrente Moreira, de 39, que segue desaparecida, já havia sido registrado. Segundo familiares, após um casamento de 22 anos, eles estavam em processo de separação.
Familiares relataram à reportagem que o casal foi visto pela última vez na noite de quarta-feira (29). Segundo os relatos, imagens de videomonitoramento mostraram Adriana próxima ao carro de Brás e, em seguida, os dois sumiram. Parentes deles contaram ainda que o celular da mulher foi achado no carro do homem.
Brás foi encontrado morto na noite desta sexta-feira, no interior de Conceição do Castelo. O corpo dele foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim e liberado aos familiares na manhã deste sábado (2). A família segue em buscas de informações que possam ajudar a localizar Adriana.
Por nota, a Polícia Civil informou que segue com as investigações para encontrar Adriana.
*Com informações do repórter João Henrique Castro, da TV Gazeta Sul