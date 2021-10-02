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Caso é investigado

Após casal desaparecer, homem é achado morto em Conceição do Castelo

Corpo de Brás Moreira Rodrigues, de 45 anos, foi encontrado na noite desta sexta-feira (1°), e Adriana Torrente Moreira, de 39, segue desaparecida. Eles estavam em processo de separação
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 out 2021 às 18:45

Publicado em 02 de Outubro de 2021 às 18:45

Corpo de Brás Moreira Rodrigues foi encontrado e Adriana Torrente Moreira segue desaparecida  Crédito: Reprodução | Arte A Gazeta
Sem dar notícias desde a última quarta-feira (29), Brás Moreira Rodrigues, de 45 anos, foi encontrado morto na noite desta sexta-feira (1º), na zona rural de Conceição do Castelo, Região Serrana do Espírito Santo. O sumiço dele e da ex-companheira, Adriana Torrente Moreira, de 39, que segue desaparecida, já havia sido registrado. Segundo familiares, após um casamento de 22 anos, eles estavam em processo de separação. 
Familiares relataram à reportagem que o casal foi visto pela última vez na noite de quarta-feira (29). Segundo os relatos, imagens de videomonitoramento mostraram Adriana próxima ao carro de Brás e, em seguida, os dois sumiram. Parentes deles contaram ainda que o celular da mulher foi achado no carro do homem.
Brás foi encontrado morto na noite desta sexta-feira, no interior de Conceição do Castelo. O corpo dele foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim e liberado aos familiares na manhã deste sábado (2). A família segue em buscas de informações que possam ajudar a localizar Adriana.
Por nota, a Polícia Civil informou que segue com as investigações para encontrar Adriana.
Adriana Torrente Moreira, de 39 anos, foi vista pela última vez na quarta-feira (29), em Conceição do Castelo Crédito: Reprodução
*Com informações do repórter João Henrique Castro, da TV Gazeta Sul 

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