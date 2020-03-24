Conceição do Castelo faz controle sanitário nas entradas do município

Segundo o prefeito de Conceição de Castelo, Cristiano Spadeto, a ação, que aconteceu nesta segunda e terça, é de prevenção e não tem a intenção de barrar a entrada das pessoas na cidade. Estamos fazendo um controle sanitário na entrada, pelo pórtico da cidade, e em Santa Luzia. As pessoas respondem a um pequeno questionário. Toda prevenção é válida e é muito importante neste momento, revela.