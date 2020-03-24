Conceição do Castelo faz controle sanitário nas entradas do município

Servidores da Secretaria de Saúde de Conceição do Castelo, na Região Serrana do Estado, começaram nesta segunda-feira (23) uma ação de controle sanitário nas entradas do município. A intenção é ter um panorama das pessoas que estão entrando na cidade diante da pandemia do novo coronavírus.
Segundo o prefeito de Conceição de Castelo, Cristiano Spadeto, a ação, que aconteceu nesta segunda e terça, é de prevenção e não tem a intenção de barrar a entrada das pessoas na cidade. Estamos fazendo um controle sanitário na entrada, pelo pórtico da cidade, e em Santa Luzia. As pessoas respondem a um pequeno questionário. Toda prevenção é válida e é muito importante neste momento, revela.
Outra medida que deve ser adota é a pulverização nas maçanetas dos veículos e ruas do município. Estamos estudando a viabilidade de também fazer essa ação de prevenção, a base de água e água sanitária, explicou o prefeito.
Spadeto explicou que o município recebe um grande número de pessoas de regiões vizinhas que buscam fazer compras nos supermercados do município. A ação contou com o apoio da Polícia Militar.