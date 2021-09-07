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Mulher morre em acidente na BR 262 em Conceição do Castelo

Acidente foi registrado por volta das 4 horas da madrugada desta terça; três pessoas ficaram feridas
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 set 2021 às 09:34

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 09:34

Viaturas da Polícia Rodoviária Federal em Viana, ES. Viaturas e agentes da PRF na Rodovia BR-262
Ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma mulher morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um acidente na BR 262, em Conceição do Castelo, na madrugada desta terça-feira (7). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, as vítimas estavam em um Honda Civic. Os nomes não foram divulgados.
Ainda de acordo com a PRF, o carro atingiu uma parte de um eixo do semirreboque de uma carreta,  que se soltou em um acidente anterior. O órgão não soube informar se a peça estava dentro ou às margens da via.
As vítimas que sobreviveram ao acidente foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para o Hospital Padre Máximo em Venda Nova do Imigrante. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

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