Mulher morre em acidente na BR 262 em Conceição do Castelo

Uma mulher morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um acidente na BR 262, em Conceição do Castelo, na madrugada desta terça-feira (7). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, as vítimas estavam em um Honda Civic. Os nomes não foram divulgados.
Ainda de acordo com a PRF, o carro atingiu uma parte de um eixo do semirreboque de uma carreta, que se soltou em um acidente anterior. O órgão não soube informar se a peça estava dentro ou às margens da via.
As vítimas que sobreviveram ao acidente foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para o Hospital Padre Máximo em Venda Nova do Imigrante. Não há informações sobre o estado de saúde delas.