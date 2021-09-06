Presa no ES, mulher se inspirou em filme para matar o pai carbonizado em SP

Cláudia Campos Veiga, de 41 anos, teria se inspirado em um filme para atear fogo em matar Aparecido Osmar Veiga, de 65 anos Crédito: Redes Sociais

Presa em Fundão por suspeita de ter assassinado o próprio pai no Estado de São Paulo , Cláudia Campos Veiga, de 41 anos, teria se inspirado em um filme para atear fogo e matar Aparecido Osmar Veiga, de 65 anos. A investigação aponta que a provável motivação do crime é vingança, uma vez que ela teria relatado a familiares que, quando criança, sofria abusos sexuais praticados pelo pai.

E seria essa prática abusiva que teria levado Cláudia a se inspirar no filme "Doce Vingança". Na obra, lançada em 2010, a protagonista é a vítima de abusos sexuais, mas consegue escapar e planejar uma punição contra os seus abusadores. As informações foram confirmadas pelo sargento Soeiro, que participou da prisão da mulher.

PRISÃO EM NO ESPÍRITO SANTO

Cláudia foi detida em Praia Grande, Fundão, pela Polícia Militar, que realizava o patrulhamento pela região e já monitorava os passos da suspeita havia alguns dias. Ela foi localizada pela equipe do K9, do 5° Batalhão, composta pelo sargento Soeiro e cabo Thaymmyr, no último sábado (4).

Segundo Soeiro, as primeiras denúncias de que Cláudia estava circulando por Fundão surgiram há cerca de dois meses. “Algumas pessoas viram reportagens sobre o crime em São Paulo e me avisaram que essa mulher poderia estar aqui”, relatou o militar.

Diante disso, ele começou a monitorar Cláudia e descobriu que havia um mandado de prisão aberto contra ela. O sargento contou que Cláudia trabalhava com a venda de artesanato na região, mas estava planejando uma fuga para a Bahia.

Ainda segundo o militar, ela foi abordada na praia, não ofereceu resistência e relatou que não se arrependia de ter cometido o crime.

O CRIME

Cláudia morava no Norte do país e foi até São Paulo para visitar o pai, que morava em uma clínica de reabilitação. O crime ocorreu em 9 de julho deste ano.

Segundo a polícia, a mulher teria fugido de Embu-Guaçu, depois de buscar o idoso, de 65 anos, na clínica onde ele vivia, com o pretexto de levá-lo para passear em uma trilha. Ela aproveitou a oportunidade para matá-lo e queimar seu corpo.