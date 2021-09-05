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Motivação seria vingança

Filha suspeita de queimar e matar o pai em SP é presa no ES

A investigação aponta que a motivação do crime seja vingança, por ela ter contado a familiares que foi abusada sexualmente por ele na infância

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 11:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2021 às 11:19
Delegacia Regional de Aracruz
Suspeita foi levada para a Delegacia Regional de Aracruz Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Uma mulher, de 41 anos, foragida da Justiça por ser suspeita de ter matado o pai, de 65 anos, na cidade de Embu-Guaçu, na Grande São Paulo, foi presa neste sábado (4) em Fundão, no Espírito Santo. Segundo a polícia, ela é suspeita de ter incendiado e matado o próprio pai em 9 de julho deste ano, quando o idoso estava internado em uma clínica de reabilitação em São Paulo. A investigação aponta que a motivação do crime seja vingança, por ela ter contado a familiares que foi abusada sexualmente por ele na infância. 
A mulher foi detida, em Praia Grande, Fundão, pela Polícia Militar, que realizava o patrulhamento pela região e já tentava monitorar os passos da suspeita há alguns dias. A polícia recebia informações sobre o possível paradeiro da suspeita. No entanto, a mulher se mudava sempre de endereços, evitando assim a abordagem.
Segundo a polícia, a mulher teria fugido de Embu-Guaçu, depois de buscar o idoso, de 65 anos, em uma clínica de reabilitação onde vivia, com o pretexto de levá-lo para passear em uma trilha. Ela aproveitou a oportunidade para matá-lo carbonizado. Há relatos, de acordo com a Polícia Civil, de que o crime teria sido cometido por vingança, visto que há alguns anos a mulher tinha informado a família que durante a adolescência era abusada sexualmente pelo pai.
A suspeita foi detida e encaminhada à Delegacia Regional de Aracruz e, após os procedimentos, encaminhada para o Centro Prisional Feminino de Colatina, onde permanece à disposição da Justiça. A possível transferência da detida ficará a cargo de decisão do Poder Judiciário de São Paulo.

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