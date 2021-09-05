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Jovem morre em acidente após bater em poste na Serra

O rapaz, de 22 anos, perdeu o controle da direção na Estrada de Jacaraípe, em Serra Dourada II, e veio a óbito no local
Rita Benezath

Rita Benezath

Publicado em 

05 set 2021 às 10:46

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 10:46

Acidente na Serra neste domingo (5)
Jovem morre após colidir com poste em Serra Dourada II, neste domingo (5) Crédito: Aurélio de Freitas
Um jovem morreu após perder o controle da direção e bater em um poste, na Estrada de Jacaraípe, em Serra Dourada II, por volta das 4 horas deste domingo (5). A vítima, de 22 anos, dirigia um Corsa Classic e morreu no local, segundo a Polícia Militar.
A PM também informou que havia um passageiro no carro, de 32 anos, que foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
Já o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado aos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte, de acordo com a Polícia Civil.

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