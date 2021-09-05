Jovem morre em acidente após bater em poste na Serra

Jovem morre após colidir com poste em Serra Dourada II, neste domingo (5) Crédito: Aurélio de Freitas

Um jovem morreu após perder o controle da direção e bater em um poste, na Estrada de Jacaraípe, em Serra Dourada II, por volta das 4 horas deste domingo (5). A vítima, de 22 anos, dirigia um Corsa Classic e morreu no local, segundo a Polícia Militar.

A PM também informou que havia um passageiro no carro, de 32 anos, que foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.