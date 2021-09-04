Ciclista morre após ser atingido por carro em acidente em Aracruz

Nicodemus era funcionário da Suzano e bastante conhecido na região. Segundo amigos da vítima, ele deixa esposa e um filho.

Segundo a PM, o ciclista teve a morte confirmada no local do fato. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico. O motorista do veículo foi socorrido e encaminhado ao Hospital São Camilo.