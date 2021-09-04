Ciclista morre após ser atingido por carro em acidente em Aracruz

Um ciclista de 57 anos, identificado como Nicodemus Alves de Souza, morreu após ser atingido por um carro na manhã deste sábado (04), na rodovia ES 010 em Aracruz, no Norte do Estado. O motorista também ficou ferido.
De acordo com a Polícia Militar, o condutor de um veículo de passeio seguia pela rodovia, sentindo Coqueiral- Barra do Sahy, quando perdeu o controle da direção em uma curva e acabou atingindo o ciclista no acostamento.
Nicodemus era funcionário da Suzano e bastante conhecido na região. Segundo amigos da vítima, ele deixa esposa e um filho.
Segundo a PM, o ciclista teve a morte confirmada no local do fato. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico. O motorista do veículo foi socorrido e encaminhado ao Hospital São Camilo.