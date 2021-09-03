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Ficou preso em árvore

Mais um acidente com parapente é registrado em Baixo Guandu

Segundo os Bombeiros, piloto de parapente saltou da rampa do Monjolo, mas acabou colidindo com outro praticante, acionou equipamento reserva e acabou preso em árvore

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 20:17

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

03 set 2021 às 20:17
Rampa do Manjolo em Baixo Guandu
O acidente ocorreu na rampa do Monjolo, em Baixo Guandu, onde será realizada competição de voo livre Crédito: Alessandro Bachetti
Um piloto de parapente sofreu um acidentou e precisou ser resgatado na tarde desta sexta-feira (31), em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. Ele havia saltado da rampa do Monjolo, local onde se preparava para uma competição de voo livre programada para o fim de semana. Esse é o segundo acidente envolvendo pilotos de parente na cidade.
Segundo o Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate, o piloto colidiu com outro praticante e acabou caindo. Ele precisou acionar o equipamento reserva, mas ficou preso em uma árvore.
Os Bombeiros informaram ainda que o homem é de Caxias do Sul (RS) e, como não ficou ferido, voltou para o hotel onde está hospedado. Ele não teve o nome informado.

OUTRO ACIDENTE

No último dia 21, um homem ficou ferido após sofrer um mal súbito durante um voo de parapente. O piloto decolou da mesma rampa, que fica a mais de 800 metros de altitude, e desmaiou no momento em que fazia o pouso em uma área de pastagem. Ele também foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

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