Mais um acidente com parapente é registrado em Baixo Guandu

Um piloto de parapente sofreu um acidentou e precisou ser resgatado na tarde desta sexta-feira (31), em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. Ele havia saltado da rampa do Monjolo, local onde se preparava para uma competição de voo livre programada para o fim de semana. Esse é o segundo acidente envolvendo pilotos de parente na cidade.
Segundo o Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate, o piloto colidiu com outro praticante e acabou caindo. Ele precisou acionar o equipamento reserva, mas ficou preso em uma árvore.
Os Bombeiros informaram ainda que o homem é de Caxias do Sul (RS) e, como não ficou ferido, voltou para o hotel onde está hospedado. Ele não teve o nome informado.
OUTRO ACIDENTE
No último dia 21, um homem ficou ferido após sofrer um mal súbito durante um voo de parapente. O piloto decolou da mesma rampa, que fica a mais de 800 metros de altitude, e desmaiou no momento em que fazia o pouso em uma área de pastagem. Ele também foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.