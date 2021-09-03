Mais um acidente com parapente é registrado em Baixo Guandu

O acidente ocorreu na rampa do Monjolo, em Baixo Guandu, onde será realizada competição de voo livre

Segundo o Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate, o piloto colidiu com outro praticante e acabou caindo. Ele precisou acionar o equipamento reserva, mas ficou preso em uma árvore.

03/09/21 às 13h27min. / Baixo Guandu – Salvamento Terrestre /em Altura: Resgate de Pessoa: Piloto quando em treinamento para o Campeonato de Voo Livre na Rampa do Monjolo. Cai em uma mata fazendo uso do paraquedas reserva. Guarnição no local. #193ES

Os Bombeiros informaram ainda que o homem é de Caxias do Sul (RS) e, como não ficou ferido, voltou para o hotel onde está hospedado. Ele não teve o nome informado.