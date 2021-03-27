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Pandemia

Vítima da Covid-19, sargento da PM recebe homenagem em Baixo Guandu

Viaturas da PM fizeram um cortejo na sexta-feira, no início da noite, em homenagem ao sargento Matias. No cemitério de Baixo Guandu houve uma salva de tiros

Publicado em 27 de Março de 2021 às 16:54

Publicado em 

27 mar 2021 às 16:54
Covid-19
O sargento da PM Josué Matias de Araújo morreu nesta sexta-feira (26), em Baixo Guandu Crédito: Reprodução
O sargento Josué Matias de Araújo, de 50 anos, é mais uma vítima da Covid-19.  Ele morreu nesta sexta-feira (26), em Baixo Guandu, Noroeste do Espírito Santo. “Ele começou a passar mal há cerca de 15 dias. Estava com febre e sintomas leves de gripe”, disse o amigo Cabo Cruz.
Uma semana depois, o sargento começou a ter dificuldade para respirar. Foi quando buscou atendimento médico. No dia 18, ele foi internado e quatro dias depois foi levado pra UTI do Hospital Geral de Linhares.
O sargento morava em Baixo Guandu e era muito conhecido por ajudar as pessoas. “Quando alguém precisava de alguma coisa, batia na porta dele. Podia ser qualquer coisa. E ele era sempre muito solicito, fazia tudo o podia para ajudar o próximo”, reforçou o amigo.

CORTEJO

Viaturas da PM fizeram um cortejo na sexta-feira, no início da noite, em homenagem ao sargento Matias. No cemitério de Baixo Guandu houve uma salva de tiros. “Poucos irão entender, mas assim nos despedimos de um irmão. Quantas e quantas vezes ele ligou essa sirene para apoiar um companheiro em dificuldade”, relatou o Capitão Balbino nas redes sociais.
Há 24 anos na Polícia Militar, o Sargento Matias atuava no posto da Polícia Rodoviária Estadual, na ES 080, em Colatina. Também era pastor na Igreja Eclesiástica. Ele deixa esposa e quatro filhos com idades entre 2 e 20 anos.

COVID EM BAIXO GUANDU

De acordo com a prefeitura de Baixo Guandu, 55 pessoas morreram por causa do coronavírus. Dos 2.723 casos confirmados, dez estão internados e 2.507 são considerados curados. Cento e nove moradores estão sob orientação em monitoramento domiciliar.

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