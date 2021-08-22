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Acidente

Homem fica ferido após queda de parapente em Baixo Guandu

Ele pilotava o parapente quando, de acordo com o Corpo de Bombeiros, sofreu um mal súbito

Publicado em 22 de Agosto de 2021 às 10:28

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

22 ago 2021 às 10:28
Rampa do Manjolo em Baixo Guandu
Campeonato de parapente é realizado em Baixo Guandu Crédito: Alessandro Bachetti /TV Gazeta
Um homem ficou ferido após um acidente com parapente na manhã deste sábado (21) em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. Ele saltou da rampa do Manjolo, local onde ocorria uma competição de Voo Livre, mas não estava inscrito no evento.
A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, que relatou que o piloto sofreu a queda após mal súbito. Outras informações não foram divulgadas.
Um dos organizadores do evento contou que o piloto é de Conselheiro Pena, Minas Gerais, e decolou por volta de 10h. “Ele é piloto iniciante, não está inscrito na competição e já está em casa”, afirmou.

Campeonato de parapente em Baixo Guandu

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