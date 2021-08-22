Homem fica ferido após queda de parapente em Baixo Guandu

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, que relatou que o piloto sofreu a queda após mal súbito. Outras informações não foram divulgadas.

Um dos organizadores do evento contou que o piloto é de Conselheiro Pena, Minas Gerais, e decolou por volta de 10h. “Ele é piloto iniciante, não está inscrito na competição e já está em casa”, afirmou.