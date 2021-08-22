Homem fica ferido após queda de parapente em Baixo Guandu

Um homem ficou ferido após um acidente com parapente na manhã deste sábado (21) em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. Ele saltou da rampa do Manjolo, local onde ocorria uma competição de Voo Livre, mas não estava inscrito no evento.
A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, que relatou que o piloto sofreu a queda após mal súbito. Outras informações não foram divulgadas.
Um dos organizadores do evento contou que o piloto é de Conselheiro Pena, Minas Gerais, e decolou por volta de 10h. “Ele é piloto iniciante, não está inscrito na competição e já está em casa”, afirmou.