Luiz Bessa, vítima do acidente com parapente em Viana Crédito: Reprodução/ Instagram

Your browser does not support the audio element. MP oferece denúncia contra instrutor de parapente por morte em Viana

Por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Viana, o MPES informou, em nota, que denunciou Gleidis Azevedo por homicídio culposo nos termos do artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, tendo se manifestado contra a assinatura de acordo de não persecução penal – o que significa dizer que o órgão entende que não cabe acordo para que o acusado deixe de ser criminalizado. O processo segue em tramitação no Poder Judiciário e aguarda expedição do mandado de citação.

Luiz Bessa morreu na manhã de 12 de julho de 2020 Crédito: Redes sociais

Com a notícia da denúncia, o motorista Luiz Rodrigues Serafim, de 64 anos, pai da vítima, afirmou que espera que a justiça seja feita. "Antes da minha esposa falecer, três meses depois do meu filho, ela falava para deixar isso de lado. Mas o delegado finalizou o inquérito e disse que houve negligência do rapaz. E, nesse caso, uma vida foi ceifada. Também foram ouvidos depoimentos que relataram que o tempo estava muito ruim no dia do voo e que recomendaram que os dois não voassem. Alertaram diversas vezes e o instrutor quis continuar", disse.

"Um instrutor não poderia ter feito isso. Meu filho era leigo no assunto, aquela era a primeira vez que ele tinha ido com o Gleidis. Só não sei a intenção desse descuido. Naquele dia eu acordei, falei com meu filho e ele me contou que ia voar. Eu disse para não fazer isso porque é muito perigoso, mas ele disse que o professor estava esperando. Se eu soubesse, teria segurado ele para não ir. Ele não me obedeceu e desceu. Às 11h30 da manhã recebi a notícia" Luiz Rodrigues Serafim - Pai de Luiz Bessa

"A FICHA AINDA NÃO CAIU", DIZ PAI DA VÍTIMA

Meses depois do acidente, Luiz Rodrigues Serafim diz que a ficha ainda não caiu. "Continuo muito triste, não me recuperei. Ele era meu único filho. Em seguida, ainda perdi minha esposa para a Covid-19. Foi muita coisa negativa, estou muito abalado até hoje. Hoje prefiro lembrar das coisas boas que ele viveu comigo, porque voltar, ele não vai. O acidente ficou muito obscuro para mim e perdi meu filho", desabafou o motorista.

A DEFESA DO INSTRUTOR

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a defesa do instrutor, realizada pelo advogado Siderson Vitorino, também piloto de parapente, se limitou a dizer que o episódio ocorrido no ano passado foi um acidente. "Não há motivo para falar em condenação para uma pessoa que já viveu uma dor muito grande, que é a dor da perda de um amigo querido, em uma fatalidade em que o piloto nada contribuiu para existir", disse.

Também procurado, o instrutor não respondeu às chamadas e mensagens deixadas pela reportagem. Esta publicação será atualizada, caso haja retorno.

RELEMBRE O ACIDENTE

O momento em que o empresário Luiz Bessa, de 34 anos, caiu de parapente enquanto realizava um voo com o instrutor Gleidis Amorim de Azevedo foi registrado em vídeo (veja abaixo). O acidente aconteceu no final da manhã de 12 de julho, nas proximidades da Rampa do Urubu, em Viana. Luiz não resistiu aos ferimentos provocados pela queda e morreu no local.

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