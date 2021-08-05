Filha matou a mãe por causa de R$ 100 em Baixo Guandu, diz delegado

Luzia Eccel Vieira, de 76 anos, foi morta em Baixo Guandu Crédito: Acervo familiar

Após assassinar a própria mãe na madrugada desta quinta-feira (5) , no bairro Santa Mônica, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, Lindaura Vieira de Souza, 49, confessou que matou Luzia Eccel Vieira, de 76 anos, porque a mãe não lhe deu R$ 100 reais e não aceitava que ela levasse o ex-marido na casa onde elas moravam. O crime ocorreu no bairro Santa Mônica.

A mulher explicou a motivação do assassinato em depoimento à Polícia Civil, segundo informou o delegado Hedson Felix, em entrevista à repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste. Lindaura foi autuada em flagrante por homicídio qualificado com emprego de asfixia e espancamento, e será encaminhada ao presídio de Colatina.

O delegado Hedson Felix disse que a mulher confessou que matou a mãe esganada com as próprias mãos. Ele explicou ainda que a suspeita vai passar por exames para que a polícia possa identificar se ela estava sob o efeito de medicamentos, e afirmou que o ex-marido e familiares serão ouvidos antes da conclusão das investigações.

O CASO

Lindaura Vieira de Souza, de 49 anos, e a mãe Luzia Eccel Vieira, de 76 anos Crédito: Reprodução / Montagem A Gazeta

Neto da vítima e sobrinho da suspeita, Vinícius Vieira dos Anjos foi um dos primeiros a chegar ao local do crime. Ele relata que a tia estava desorientada e gritando que havia matado a própria mãe, momento em que a idosa foi encontrada morta. "Para mim, foi um choque. Quando entrei no quarto, me deparei com ela toda ensanguentada e cheia de hematomas. Aquilo cortou o meu coração", desabafa.

Vinícius afirma que a tia se separou recentemente e voltou a morar com a vítima. Ele explicou que a suspeita apresentava um quadro depressivo e que, algumas vezes, se desentendia com a idosa.

Amiga e vizinha da vítima, Nair Mendonça conta que Luzia era uma pessoa muito querida entre os moradores e que sua morte vai deixar um vazio. "Ela era uma pessoa muito boa. Quero guardar lembranças do nosso último encontro na terça-feira. Conversamos, e ela estava alegre", lembra a vizinha.