Disputa no tráfico em Cariacica motivou execução no Centro de Vitória

Está preso um dos responsáveis pela morte de Lucas da Silva Martins, de 28 anos, ocorrida no dia 9 de junho deste ano, no Centro de Vitória, próximo à Praça Oito. Maicon da Silva Conti, o Maicão, foi detido no dia 25 do mesmo mês pela polícia. A polícia ainda busca por João Vitor Silva de Souza, que também participou da execução do rapaz. No corpo da vítima, a perícia identificou 11 perfurações.
Além do homicídio, a dupla — que estava de moto no crime — também feriu com disparos duas mulheres que estavam em uma fila na calçada do Escritório Social da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). Na manhã desta quinta-feira (5), o delegado Marcelo Cavalcanti, chefe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, explicou a motivação do crime e contou que Maicon foi quem atirou, enquanto o comparsa pilotava a motocicleta.
"É um crime grave que a Polícia Civil, por meio da Divisão de Homicídios, conseguiu dar uma resposta rápida à sociedade, de um caso ocorrido em uma das ruas mais movimentadas da nossa Capital. Com menos de 60 dias, um dos indivíduos já preso e o outro foragido, mas já identificado. A motivação está ligada ao cenário de guerra do tráfico de drogas de Vitória, porém os autores e vítima são de Cariacica, onde há a disputa pelo comando", salientou.
SEM ENVOLVIMENTO
Por acharem que Lucas tinha envolvimento em um crime ocorrido na região conhecida como Caixa D'água, no bairro Oriente, em Cariacica, Maicão e João Vitor executaram o rival. A vítima era da área do Morro do Quiabo, que fica na região de Porto Novo, no mesmo município. As investigações da DHPP da Capital não encontraram nada que relacionasse Lucas a algum crime.
"O Lucas morou somente no território da Caixa D'água e, só por isso, eles tiraram a vida dele, porque ele tinha conhecimento da área e, na visão dos responsáveis pelo crime, poderia levar os rivais do (Morro do) Quiabo até lá. Mas em relação à participação no crime, nada foi confirmado de envolvimento da vítima", explicou.
As mulheres que foram feridas pela dupla também estavam na mesma fila que Lucas e não se feriram com gravidade. Por este motivo, os autores são réus no processo e foram indiciados por homicídio (Lucas) e dupla tentativa de homicídio (mulheres feridas).