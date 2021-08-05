Disputa no tráfico em Cariacica motivou execução no Centro de Vitória

Maicon da Silva Conti ( de branco) e João Vitor da Silva Souza estão envolvidos no crime ocorrido no Centro de Vitória Crédito: Divulgação/Polícia Civil

"É um crime grave que a Polícia Civil , por meio da Divisão de Homicídios, conseguiu dar uma resposta rápida à sociedade, de um caso ocorrido em uma das ruas mais movimentadas da nossa Capital. Com menos de 60 dias, um dos indivíduos já preso e o outro foragido, mas já identificado. A motivação está ligada ao cenário de guerra do tráfico de drogas de Vitória, porém os autores e vítima são de Cariacica, onde há a disputa pelo comando", salientou.

SEM ENVOLVIMENTO

Por acharem que Lucas tinha envolvimento em um crime ocorrido na região conhecida como Caixa D'água, no bairro Oriente, em Cariacica, Maicão e João Vitor executaram o rival. A vítima era da área do Morro do Quiabo, que fica na região de Porto Novo, no mesmo município. As investigações da DHPP da Capital não encontraram nada que relacionasse Lucas a algum crime.

Lucas da Silva Martins, 28 anos, morto no Centro de Vitória, nesta quarta-feira (9) Crédito: Reprodução

"O Lucas morou somente no território da Caixa D'água e, só por isso, eles tiraram a vida dele, porque ele tinha conhecimento da área e, na visão dos responsáveis pelo crime, poderia levar os rivais do (Morro do) Quiabo até lá. Mas em relação à participação no crime, nada foi confirmado de envolvimento da vítima", explicou.