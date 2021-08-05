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Ilha do Príncipe

PM apreende submetralhadora com ajuda de cão farejador em Vitória

Com a ajuda do cão Iron, os policiais localizaram,  atrás do portão de uma casa, uma mochila abandonada contendo arma, munições e drogas

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 12:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2021 às 12:20
Material encontrado pela polícia com o apoio da Companhia Independente de Operações com Cães (CIOC) em Vitória
Material encontrado pela polícia com o apoio da Companhia Independente de Operações com Cães (CIOC) em Vitória Crédito: Divulgação / PMES
Uma submetralhadora, munições e drogas foram apreendidos pela Polícia Militar no bairro Ilha do Príncipe, em Vitória, na noite desta quarta-feira (4). Os agentes contaram com o apoio da Companhia Independente de Operações com Cães (CIOC) para localizar o material.
De acordo com a PM, foram apreendidos uma submetralhadora calibre 380, com 18 munições do mesmo calibre, um carregador alongado, 13 pinos de cocaína e 14 buchas de maconha e sete papelotes de cocaína.
Material encontrado pela polícia com o apoio da Companhia Independente de Operações com Cães (CIOC) em Vitória
Material encontrado pela polícia com o apoio da Companhia Independente de Operações com Cães (CIOC) em Vitória Crédito: Divulgação / PMES
A ação ocorreu após equipes receberem denúncias que pessoas estariam vendendo drogas em uma rua do bairro. Após buscas no local, nenhum suspeito foi encontrado. No entanto, com a ajuda do cão Iron, os policiais localizaram o material abandonado em uma mochila que estava atrás do portão de uma casa.
“Buscas foram feitas, mas no endereço informado nas denúncias nenhum suspeito foi localizado. Ainda assim, os militares realizaram uma saturação por toda a região e, com apoio do cão Iron, que se manifestou positivamente indicando algo escondido atrás de um portão de uma residência, encontraram todo o material que estava dentro de uma mochila abandonada”, informou a PM por nota.
A arma com as munições, o carregador e os entorpecentes foram entregues à Delegacia Regional de Vitória.
Com informações da Polícia Militar

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