Homem é assassinado a tiros em Vila Nova de Colares, na Serra

Um homem foi assassinado a tiros na noite dessa quarta-feira (4), no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. A Polícia Militar informou que foi acionada, mas quando a equipe chegou ao local a vítima já aparentava estar morta. A identificação do homem não foi informada pela polícia.
Ainda de acordo com informações da PM, nenhuma testemunha que estava no local do crime tinha informações para esclarecer o fato. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito. A Polícia Civil foi acionada.
Em nota, a PC informou que o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.
“O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada”, disse.
Por fim, a Polícia Civil destacou que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. “Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas”.