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Sinais de embriaguez

Sem carteira, mulher derruba mesas de bar com moto e é detida em Alegre

Motociclista não conseguiu soprar e fazer o teste do bafômetro. Ela foi detida e levada pela Polícia Militar para a Delegacia de Alegre

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 10:00

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 set 2021 às 10:00
Delegacia de Alegre, para onde o suspeito foi levado
Delegacia de Alegre Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Uma mulher de 32 anos foi detida pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (3) em Alegre, na Região do Caparaó, por pilotar uma moto embriagada. De acordo com a denúncia, ela fazia manobras perigosas e atingiu mesas e cadeiras de um bar. A motociclista não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e não conseguiu fazer o teste do bafômetro.
Segundo informações da polícia, a mulher, que não teve a identidade revelada, estava visivelmente sob efeito de álcool. Ela foi encontrada na Rua José Antonio Ribeiro e a moto estacionada em frente a um bar. Os militares relataram que ela estava totalmente transtornada e agressiva com as pessoas.
De acordo com os militares, eles tentaram realizar o teste do etilômetro (bafômetro), porém a mulher não conseguiu realizar o sopro, por conta do estado de embriaguez. Eles então confeccionaram o exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora.
A mulher foi encaminhada à Delegacia de Alegre para as medidas cabíveis. A reportagem fez contato com a Polícia Civil, mas até o fechamento da matéria não houve retorno. 

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