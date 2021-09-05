Sem carteira, mulher derruba mesas de bar com moto e é detida em Alegre

Delegacia de Alegre Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Segundo informações da polícia, a mulher, que não teve a identidade revelada, estava visivelmente sob efeito de álcool. Ela foi encontrada na Rua José Antonio Ribeiro e a moto estacionada em frente a um bar. Os militares relataram que ela estava totalmente transtornada e agressiva com as pessoas.

De acordo com os militares, eles tentaram realizar o teste do etilômetro (bafômetro), porém a mulher não conseguiu realizar o sopro, por conta do estado de embriaguez. Eles então confeccionaram o exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora.