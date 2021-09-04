Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente grave

Motorista tem coágulo no cérebro após carro ser atingido por pneu na 3ª Ponte

Segundo familiares, Nider Thome teve lesão grave na cabeça e está internado na área vermelha da UTI. Acidente aconteceu na manhã deste sábado (4)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2021 às 16:14

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 16:14

Pneu se solta de veículo na Terceira Ponte, atinge outro carro e deixa motorista ferido

O motorista Nider Monteiro Thomé, que teve o carro atingido por um pneu que se desprendeu de outro veículo, apresenta um grave ferimento na cabeça por causa do acidente, que aconteceu na manhã desse sábado (4), na Terceira Ponte. Neste domingo (5), o filho dele informou que o quadro de saúde é estável.
Segundo o irmão Walter Monteiro Thome, ele está internado na UTI por apresentar um coágulo no cérebro. O procedimento será aguardar a reação do organismo, com um possível desaparecimento da lesão. Caso ela não suma, o condutor poderá ter que passar por cirurgia, correndo risco de morte.
"Ele está bem, consciente, falou com o filho e a esposa. Permanece na UTI para controle da pressão. Está com coágulo, se a pressão alterar, o risco de morte aumenta (porque o coágulo pode aumentar)", informou Walter na noite desse sábado.
Filho de Nider, Matheus Thome disse que o pai passou bem a primeira noite após o acidente. "Ele está estável. O único problema é que a pressão segue bem alta. Ele tem horas que fica desorientado, mas o médico falou que é normal porque a pancada foi muito forte e recente. Dentro do quadro dele, está tudo normal", contou neste domingo (5).
Já o outro motorista, que estava no carro vermelho cujo pneu se soltou, foi identificado como Jonas.  Ele não teve ferimentos e passa bem, apesar do susto.
Pneu se solta de veículo na Terceira Ponte e provoca acidente grave
Pneu se solta de veículo na Terceira Ponte e provoca acidente grave Crédito: Leitor / A Gazeta
De acordo com informações da Rodosol - concessionária da Terceira Ponte - o carro vermelho trafegava no sentido de Vila Velha para Vitória quando o pneu se soltou da lataria e atingiu o vidro da frente do carro branco, que estava subindo a ponte no sentido contrário, de Vitória para Vila Velha.

Veja Também

Movimento na Terceira Ponte aumenta em mais de 1 milhão de veículos

Após a ocorrência, equipes da Rodosol realizaram o socorro do motorista Nider Thomé, 56 anos, que foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência Emergência, localizado em Vitória. 
Carro foi atingido por roda que se desprendeu da dianteira de veículo vermelho Crédito: Leitor / A Gazeta
Ainda de acordo com a concessionária, após o acidente, as duas pistas do sentido sul (Vitória x Vila Velha) ficaram interditadas até às 10h05 de sábado para atendimento à vítima.  
Com informações da TV Gazeta e de Maria Clara Leitão.
Acidente deixou motorista ferido na Terceira Ponte
Acidente deixou trânsito retido na Terceira Ponte. Crédito: Reprodução/ Rodosol

Atualização

05/09/2021 - 5:21
A matéria foi atualizada com as informações do estado de saúde de Nider Monteiro Thome passadas pelo filho dele à reportagem.

Veja Também

Carro vai parar em canteiro da BR 101 após acidente na Serra

Ciclista fica ferido ao bater na traseira de caminhão em Cachoeiro

Acidente entre carro e caminhão deixa quatro pessoas feridas em Vargem Alta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Rodosol Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Feira livre
Feira orgânica da Praia da Costa muda de endereço a partir deste sábado (18)
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em encontro com o papa Leão XIV
Lula presta solidariedade ao papa Leão XIV após críticas de Trump
Imagem de destaque
Idosos são vítimas de assaltante dentro de ônibus na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados