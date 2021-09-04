Motorista tem coágulo no cérebro após carro ser atingido por pneu na 3ª Ponte

Pneu se solta de veículo na Terceira Ponte, atinge outro carro e deixa motorista ferido
O motorista Nider Monteiro Thomé, que teve o carro atingido por um pneu que se desprendeu de outro veículo, apresenta um grave ferimento na cabeça por causa do acidente, que aconteceu na manhã desse sábado (4), na Terceira Ponte. Neste domingo (5), o filho dele informou que o quadro de saúde é estável.
Segundo o irmão Walter Monteiro Thome, ele está internado na UTI por apresentar um coágulo no cérebro. O procedimento será aguardar a reação do organismo, com um possível desaparecimento da lesão. Caso ela não suma, o condutor poderá ter que passar por cirurgia, correndo risco de morte.
"Ele está bem, consciente, falou com o filho e a esposa. Permanece na UTI para controle da pressão. Está com coágulo, se a pressão alterar, o risco de morte aumenta (porque o coágulo pode aumentar)", informou Walter na noite desse sábado.
Filho de Nider, Matheus Thome disse que o pai passou bem a primeira noite após o acidente. "Ele está estável. O único problema é que a pressão segue bem alta. Ele tem horas que fica desorientado, mas o médico falou que é normal porque a pancada foi muito forte e recente. Dentro do quadro dele, está tudo normal", contou neste domingo (5).
Já o outro motorista, que estava no carro vermelho cujo pneu se soltou, foi identificado como Jonas. Ele não teve ferimentos e passa bem, apesar do susto.
De acordo com informações da Rodosol - concessionária da Terceira Ponte - o carro vermelho trafegava no sentido de Vila Velha para Vitória quando o pneu se soltou da lataria e atingiu o vidro da frente do carro branco, que estava subindo a ponte no sentido contrário, de Vitória para Vila Velha.
Após a ocorrência, equipes da Rodosol realizaram o socorro do motorista Nider Thomé, 56 anos, que foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência Emergência, localizado em Vitória.
Ainda de acordo com a concessionária, após o acidente, as duas pistas do sentido sul (Vitória x Vila Velha) ficaram interditadas até às 10h05 de sábado para atendimento à vítima.
Com informações da TV Gazeta e de Maria Clara Leitão.
Atualização
05/09/2021 - 5:21
A matéria foi atualizada com as informações do estado de saúde de Nider Monteiro Thome passadas pelo filho dele à reportagem.