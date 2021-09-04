Motorista tem coágulo no cérebro após carro ser atingido por pneu na 3ª Ponte

Pneu se solta de veículo na Terceira Ponte, atinge outro carro e deixa motorista ferido

O motorista Nider Monteiro Thomé, que teve o carro atingido por um pneu que se desprendeu de outro veículo , apresenta um grave ferimento na cabeça por causa do acidente, que aconteceu na manhã desse sábado (4), na Terceira Ponte. Neste domingo (5), o filho dele informou que o quadro de saúde é estável.

Segundo o irmão Walter Monteiro Thome, ele está internado na UTI por apresentar um coágulo no cérebro. O procedimento será aguardar a reação do organismo, com um possível desaparecimento da lesão. Caso ela não suma, o condutor poderá ter que passar por cirurgia, correndo risco de morte.

"Ele está bem, consciente, falou com o filho e a esposa. Permanece na UTI para controle da pressão. Está com coágulo, se a pressão alterar, o risco de morte aumenta (porque o coágulo pode aumentar)", informou Walter na noite desse sábado.

Filho de Nider, Matheus Thome disse que o pai passou bem a primeira noite após o acidente. "Ele está estável. O único problema é que a pressão segue bem alta. Ele tem horas que fica desorientado, mas o médico falou que é normal porque a pancada foi muito forte e recente. Dentro do quadro dele, está tudo normal", contou neste domingo (5).

Já o outro motorista, que estava no carro vermelho cujo pneu se soltou, foi identificado como Jonas. Ele não teve ferimentos e passa bem, apesar do susto.

Pneu se solta de veículo na Terceira Ponte e provoca acidente grave Crédito: Leitor / A Gazeta

De acordo com informações da Rodosol - concessionária da Terceira Ponte - o carro vermelho trafegava no sentido de Vila Velha para Vitória quando o pneu se soltou da lataria e atingiu o vidro da frente do carro branco, que estava subindo a ponte no sentido contrário, de Vitória para Vila Velha.

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Após a ocorrência, equipes da Rodosol realizaram o socorro do motorista Nider Thomé, 56 anos, que foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência Emergência, localizado em Vitória.

Carro foi atingido por roda que se desprendeu da dianteira de veículo vermelho Crédito: Leitor / A Gazeta

Ainda de acordo com a concessionária, após o acidente, as duas pistas do sentido sul (Vitória x Vila Velha) ficaram interditadas até às 10h05 de sábado para atendimento à vítima.

Com informações da TV Gazeta e de Maria Clara Leitão.

Acidente deixou trânsito retido na Terceira Ponte. Crédito: Reprodução/ Rodosol