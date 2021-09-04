Pneu se solta de veículo na 3ª Ponte, atinge outro carro e deixa um ferido

Um motorista ficou ferido após ser atingido por um pneu que se soltou da lataria de outro veículo que trafegava na Terceira Ponte, principal ligação entre os municípios de Vitória e Vila Velha. O caso aconteceu na manhã deste sábado (4).
De acordo com informações da Rodosol - concessionária da Terceira Ponte - o carro vermelho trafegava no sentido de Vila Velha para Vitória quando o pneu se soltou da lataria e atingiu o vidro da frente do carro branco, que estava subindo a ponte no sentido contrário, de Vitória para Vila Velha.
Pneu se solta de veículo na Terceira Ponte, atinge outro carro e deixa motorista ferido
Após a ocorrência, equipes da Rodosol realizaram o socorro do motorista ferido, identificado como Nider Thomé, de 56 anos. Ele foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência Emergência, localizado em Vitória.
O outro motorista, que estava no carro vermelho cujo pneu se soltou, foi identificado como Jonas. Ele não teve ferimentos e passa bem, apesar do susto.
Ainda de acordo com Rodosol, após o acidente, as duas pistas do sentido sul (Vitória x Vila Velha) ficaram interditadas até às 10h05 para atendimento à vítima.
ESTADO DE SAÚDE DO MOTORISTA FERIDO É GRAVE
Segundo Walter Monteiro Thomé, irmão do motorista ferido, a vítima estava indo para o médico na hora do acidente. "A informação que eu tive é que o motorista do carro que a roda soltou tinha saído da oficina."
O irmão disse que Nider está internado na UTI, na área vermelha, por apresentar um coágulo no cérebro. O procedimento será aguardar a reação do organismo, com um possível desaparecimento da lesão. Caso ela não suma, o condutor poderá ter que passar por cirurgia, correndo risco de morte.
"Ele está bem, consciente, falou com o filho e a esposa. Permanece na UTI para controle da pressão. Está com coágulo, se a pressão alterar, o risco de morte aumenta", informou Walter na noite deste sábado.