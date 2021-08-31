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ES 164

Acidente entre carro e caminhão deixa quatro pessoas feridas em Vargem Alta

Batida ocorreu no início da tarde desta terça-feira (31) e interditou a ES 164, sentido Cachoeiro de Itapemirim. As vítimas foram socorridas para um hospital

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 14:18

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

31 ago 2021 às 14:18
Acidente entre caminhão e carro deixa quatro pessoas feridas a Vargem Alta
Batida entre carro e caminhão ocorreu no início da tarde desta terça-feira (31), na ES 164 Crédito: Gustavo Ribeiro
Um acidente envolvendo um carro e um caminhão-baú na rodovia ES 164 — que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo — deixou quatro pessoas feridas na tarde desta terça-feira (31). 
Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu às 12h25 e uma das faixas, no sentido Cachoeiro, está interditada porque os veículos ainda estão na pista. A Polícia Militar também foi acionada para o local e não há informações oficiais sobre a dinâmica do acidente.
Ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, o motorista do caminhão-baú contou que seguia no sentido Vargem Alta - Cachoeiro de Itapemirim e que, ao fazer uma curva, se deparou com o carro vermelho rodando na pista. Em seguida, o veículo teria atingido o caminhão, segundo relato do motorista.
As vítimas são três homens e uma mulher, que estavam no carro. Os quatro foram socorridos por equipes dos Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para um hospital de Cachoeiro de Itapemirim. Não há informações sobre o estado de saúde deles.
Acidente entre caminhão e carro deixa quatro pessoas feridas a Vargem Alta
Devido ao acidente, uma das faixas da ES 164, no sentido Cachoeiro de Itapemirim, ficou interditada Crédito: Gustavo Ribeiro

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