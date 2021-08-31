Acidente entre carro e caminhão deixa quatro pessoas feridas em Vargem Alta

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão-baú na rodovia ES 164 — que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo — deixou quatro pessoas feridas na tarde desta terça-feira (31).
Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu às 12h25 e uma das faixas, no sentido Cachoeiro, está interditada porque os veículos ainda estão na pista. A Polícia Militar também foi acionada para o local e não há informações oficiais sobre a dinâmica do acidente.
Ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, o motorista do caminhão-baú contou que seguia no sentido Vargem Alta - Cachoeiro de Itapemirim e que, ao fazer uma curva, se deparou com o carro vermelho rodando na pista. Em seguida, o veículo teria atingido o caminhão, segundo relato do motorista.
As vítimas são três homens e uma mulher, que estavam no carro. Os quatro foram socorridos por equipes dos Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para um hospital de Cachoeiro de Itapemirim. Não há informações sobre o estado de saúde deles.