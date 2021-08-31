Acidente entre carro e caminhão deixa quatro pessoas feridas em Vargem Alta

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Ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul , o motorista do caminhão-baú contou que seguia no sentido Vargem Alta - Cachoeiro de Itapemirim e que, ao fazer uma curva, se deparou com o carro vermelho rodando na pista. Em seguida, o veículo teria atingido o caminhão, segundo relato do motorista.

As vítimas são três homens e uma mulher, que estavam no carro. Os quatro foram socorridos por equipes dos Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para um hospital de Cachoeiro de Itapemirim. Não há informações sobre o estado de saúde deles.