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Bombeiros acionados

Carreta pega fogo e motorista fica ferido em Vargem Alta

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou às 5h48, após duas carretas bateram de frente

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 07:21

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

31 ago 2021 às 07:21
Carreta e caminhão bateram de frente na ES-164, interior do ES
Carreta e caminhão bateram de frente na ES-164, interior do ES Crédito: Gustavo Ribeiro
Duas carretas pegaram fogo na rodovia ES 164, que passa pela localidade de Taquarussu, em Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, no início da manhã desta terça-feira (31). Os dois veículos se envolveram em um acidente antes da entrada de Castelinho. O motorista de uma das carretas foi socorrido para um hospital da região e o outro não se feriu.
Segundo informações da Polícia Militar, um veículo estava carregado com uma carga de cimento e outro estava vazio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as carretas colidiram de frente e o fogo começou às 5h48. As chamas foram contidas, mas o trânsito permaneceu totalmente interrompido até as 10h, quando foi liberado em apenas meia pista. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros informou que uma pessoa estava presa às ferragens, mas, ao chegar ao local, constatou que a vítima já havia sido socorrida. 
O socorro do motorista ferido foi feito pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele relatou que estava seguindo sentido São José de Fruteiras, quando perdeu o controle na curva e invadiu a contramão, colidindo de frente com o outro veículo, que seguia no sentido contrário. Ele foi socorrido para o Pronto Atendimento de Vargem Alta.
O motorista que não se feriu confirmou os fatos narrados pelo outro motorista. Chovia no momento do acidente. Equipes trabalham na limpeza da via.
Carreta e caminhão bateram de frente na ES-164, interior do ES
Carreta e caminhão bateram de frente na ES-164, interior do ES Crédito: Gustavo Ribeiro

Atualização

31/08/2021 - 1:46
Após a publicação da reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que duas carretas se envolveram no acidente. Também explicou que foi acionado para socorrer uma vítima presa às ferragens, mas, ao chegar ao local, o motorista de uma das carretas já havia sido socorrido e não estava preso às ferragens. O título e o texto foram atualizados. 

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