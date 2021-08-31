Carreta pega fogo e motorista fica ferido em Vargem Alta

Duas carretas pegaram fogo na rodovia ES 164, que passa pela localidade de Taquarussu, em Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, no início da manhã desta terça-feira (31). Os dois veículos se envolveram em um acidente antes da entrada de Castelinho. O motorista de uma das carretas foi socorrido para um hospital da região e o outro não se feriu.
Segundo informações da Polícia Militar, um veículo estava carregado com uma carga de cimento e outro estava vazio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as carretas colidiram de frente e o fogo começou às 5h48. As chamas foram contidas, mas o trânsito permaneceu totalmente interrompido até as 10h, quando foi liberado em apenas meia pista. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros informou que uma pessoa estava presa às ferragens, mas, ao chegar ao local, constatou que a vítima já havia sido socorrida.
O socorro do motorista ferido foi feito pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele relatou que estava seguindo sentido São José de Fruteiras, quando perdeu o controle na curva e invadiu a contramão, colidindo de frente com o outro veículo, que seguia no sentido contrário. Ele foi socorrido para o Pronto Atendimento de Vargem Alta.
O motorista que não se feriu confirmou os fatos narrados pelo outro motorista. Chovia no momento do acidente. Equipes trabalham na limpeza da via.
Atualização
31/08/2021 - 1:46
Após a publicação da reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que duas carretas se envolveram no acidente. Também explicou que foi acionado para socorrer uma vítima presa às ferragens, mas, ao chegar ao local, o motorista de uma das carretas já havia sido socorrido e não estava preso às ferragens. O título e o texto foram atualizados.