Carreta pega fogo e motorista fica ferido em Vargem Alta

Segundo informações da Polícia Militar, um veículo estava carregado com uma carga de cimento e outro estava vazio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as carretas colidiram de frente e o fogo começou às 5h48. As chamas foram contidas, mas o trânsito permaneceu totalmente interrompido até as 10h, quando foi liberado em apenas meia pista. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros informou que uma pessoa estava presa às ferragens, mas, ao chegar ao local, constatou que a vítima já havia sido socorrida.