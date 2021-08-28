Bombeiros tentam há dois dias combater incêndio no Parque Nacional do Caparaó

Há dois dias, um incêndio segue atingindo uma área de vegetação do Parque Nacional do Caparaó, no distrito de Pequiá, em Iúna, na manhã deste sábado (28). O fogo começou na tarde da última quinta-feira (26), mas não foi totalmente controlado.
Além dos Bombeiros, um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) ajuda no combate às chamas. Equipes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e voluntários também estão no local.
Incêndio é combatido no Parque Nacional do Caparaó
De acordo com informações de um funcionário do parque, que pediu para não ser identificado, o incêndio atinge uma grande área e começou por volta das 17h30 de quinta-feira. Desde a data, o Corpo de Bombeiros atua no local para tentar conter o fogo.
Como a região é montanhosa e de difícil acesso, na manhã de sexta-feira (27) a direção do parque — que conta com 12 brigadistas — solicitou o apoio de helicóptero para combater as chamas. Por volta de meio-dia, a aeronave do Notaer pousou no local e transportou a primeira equipe até o ponto do incêndio.