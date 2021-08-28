Bombeiros tentam há dois dias combater incêndio no Parque Nacional do Caparaó

De acordo com informações de um funcionário do parque, que pediu para não ser identificado, o incêndio atinge uma grande área e começou por volta das 17h30 de quinta-feira. Desde a data, o Corpo de Bombeiros atua no local para tentar conter o fogo.

Como a região é montanhosa e de difícil acesso, na manhã de sexta-feira (27) a direção do parque — que conta com 12 brigadistas — solicitou o apoio de helicóptero para combater as chamas. Por volta de meio-dia, a aeronave do Notaer pousou no local e transportou a primeira equipe até o ponto do incêndio.