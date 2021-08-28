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Área de vegetação

Bombeiros tentam há dois dias combater incêndio no Parque Nacional do Caparaó

Fogo se alastra na região, em Pequiá, distrito de Iúna, desde a tarde de quinta-feira (26). Helicóptero do Notaer, equipe do ICMBio e voluntários também estão no local

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 11:35

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

28 ago 2021 às 11:35
Incêndio destroi vegetação no Parque Nacional do Caparaó
Incêndio destroi vegetação no Parque Nacional do Caparaó Crédito: Divulgação/ Notaer
Há dois dias, um incêndio segue atingindo uma área de vegetação do Parque Nacional do Caparaó, no distrito de Pequiá, em Iúna, na manhã deste sábado (28). O fogo começou na tarde da última quinta-feira (26), mas não foi totalmente controlado.
Além dos Bombeiros, um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) ajuda no combate às chamas. Equipes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e voluntários também estão no local.

Incêndio é combatido no Parque Nacional do Caparaó

De acordo com informações de um funcionário do parque, que pediu para não ser identificado, o incêndio atinge uma grande área e começou por volta das 17h30 de quinta-feira. Desde a data, o Corpo de Bombeiros atua no local para tentar conter o fogo.
Como a região é montanhosa e de difícil acesso, na manhã de sexta-feira (27) a direção do parque — que conta com 12 brigadistas — solicitou o apoio de helicóptero para combater as chamas. Por volta de meio-dia, a aeronave do Notaer pousou no local e transportou a primeira equipe até o ponto do incêndio.

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