Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Incêndios florestais podem provocar redução do regime de chuvas
Daniel Gosser Motta

Artigo de Opinião

É biólogo, analista ambiental e mestrando em Biologia Animal (Ufes)
Daniel Gosser Motta

Incêndios florestais podem provocar redução do regime de chuvas

Além da questão ambiental, o fogo causa graves problemas sociais e de saúde pública, com o comprometimento da qualidade do ar de regiões próximas
Daniel Gosser Motta
É biólogo, analista ambiental e mestrando em Biologia Animal (Ufes)

Públicado em 

26 ago 2021 às 02:00
Bombeiros reforçam combate aos incêndios no Pantanal
Bombeiros reforçam combate aos incêndios no Pantanal Crédito: Divulgação/ Governo do Mato Grosso do Sul
Com o passar dos anos, são registrados recordes de temperaturas em diversos países pelo mundo, e o principal responsável por esses acontecimentos é o aquecimento global. Tal processo sempre aconteceu na história da Terra, mas vem sendo acelerado principalmente pela grande emissão de gases poluentes na atmosfera, como o metano, dióxido de enxofre e gás carbônico.
As temperaturas altas prolongam os períodos de estiagem e baixa umidade ambiental em determinadas partes do globo, fazendo com que os incêndios florestais sejam mais intensos e frequentes nessas regiões. Os incêndios florestais podem acontecer de várias formas:
  • Causas naturais: descargas elétricas e grande incidência de raios solares sobre a vegetação seca;
  • Causas acidentais: fogueiras perto de matas e queimadas que saíram do controle;
  • Causas criminosas: piromaníacos e incendiários encomendados por donos de terras.

Veja Também

Fogo no Pantanal repete destruição recorde de 2020

Focos de incêndio voltam a atingir o Pantanal

No Brasil, segundo o ICMBio, a grande maioria dos incêndios florestais que ocorrem na Amazônia e no Pantanal são causados por ação humana, por queimadas ou incêndios criminosos. As queimadas são práticas da agropecuária para as limpezas de terrenos e formação de pastos. Elas devem ser autorizadas pelo Ibama e controladas para que o fogo permaneça apenas na área determinada, porém nas maiorias das vezes isso não ocorre, e elas saem de controle e acabam devastando milhares de hectares de vegetação.
Falando em vegetação devastada, lembramos infelizmente da Amazônia, que ao longo dos últimos 30 anos perdeu mais de 87,2 milhões de hectares de área por conta das queimadas e desmatamentos que acontecem nesse bioma, ao passo que a agropecuária vai crescendo a região. Assim como no Pantanal, que em 2020 teve 30% de todo seu bioma consumido pelo fogo, acarretando no maior desastre ambiental da sua história.
As consequências dos incêndios florestais são imensuráveis e vão desde a grande perda da fauna e flora regional até eventos de proporções mundiais, já que as queimas das vegetações liberam grandes quantidades de gás carbônico, aumentando a crise climática e os efeitos do aquecimento global.

Veja Também

Vídeos: incêndio se alastra por vegetação na BR 262 em Venda Nova

Incêndio destrói área equivalente a 20 campos de futebol em Apiacá

Incêndio atinge grande área de vegetação na Serra e fumaça assusta

Além da questão ambiental, o fogo causa graves problemas sociais e de saúde pública, com o comprometimento da qualidade do ar de várias regiões próximas ou de cidades mais afastadas. Com isso, muitos estudos médicos constataram o aumento de internações de pacientes com doenças respiratórias, devido à constante inalação dos gases provenientes das queimadas.
As projeções futuras sobre os efeitos dos incêndios florestais são muito preocupantes, prevendo a diminuição da quantidade de chuvas na Amazônia, eventos de seca de maior magnitude, redução do número de espécies de vegetais e animais e falta de água potável para a maior parte da população da Terra.

Tópicos Relacionados

Meio Ambiente Incêndio Amazônia Pantanal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados