Incêndio atinge grande área de vegetação na Serra e fumaça assusta

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A Gazeta Fernando Madeira, que esteve no local, o vento forte fez com que ela se espalhasse rapidamente. No início da noite, o Corpo de Bombeiros informou que, por ser área de difícil acesso, o fogo só poderia ser combatido na manhã de quarta-feira (18), com o auxílio de helicóptero. Um incêndio atingiu uma grande área de vegetação na altura do bairro Carapina, na Serra , na tarde desta terça-feira (17), e provocou uma densa fumaça que foi vista até de Vitória. Segundo o repórter fotográfico deFernando Madeira, que esteve no local, o vento forte fez com que ela se espalhasse rapidamente. No início da noite, o Corpo de Bombeiros informou que, por ser área de difícil acesso, o fogo só poderia ser combatido na manhã de quarta-feira (18), com o auxílio de helicóptero.

Na manhã desta quarta (18), o incêndio já estava controlado. Os bombeiros passaram a noite monitorando o fogo na região e pelo menos seis militares combateram as chamas. A chuva ajudou o trabalho dos bombeiros a acabar com o fogo que atingia a vegetação.

Incêndio atinge área de vegetação na Serra

Corpo de Bombeiros informou inicialmente que a ocorrência estava sob responsabilidade da Eco101 — concessionária que administra a BR 101. A Eco101, por sua vez, disse à reportagem que o incêndio estava localizado fora da rodovia e da faixa de domínio da concessionária e informou que acionou Corpo de Bombeiros.

Às 18h20, o Corpo de Bombeiros confirmou o acionamento e informou que equipes estavam em deslocamento para o combate às chamas. No local, os agentes informaram à TV Gazeta que o incêndio atingiu uma área de mangue e que não apresentava riscos para moradores. Eles ressaltaram, porém, que se trata de uma área de difícil acesso e que o fogo só poderá ser combatido na manhã de quarta-feira (18), com o auxílio de helicóptero.

Na manhã desta quarta (18), o incêndio já estava controlado, com o trabalho dos bombeiros e a ajuda da chuva.

A coluna de fumaça do incêndio pôde ser vista de Vitória e chamou atenção pelo tamanho Crédito: Luiz Perim

De acordo com o tenente Pereira, do Corpo de Bombeiros, a principal dificuldade era o acesso ao local onde o fogo estava concentrado. O militar contou que o local é uma região alagadiça, por isso não era possível atravessar a pé. O oficial da corporação também destacou a dimensão da área atingida pelas chamas, com quatro quilômetros de frente. Ele garantiu, porém, que não havia risco aos moradores da região.

"Observamos, aproximadamente, quatro quilômetros de frente de fogo, é uma área muito grande para combater. A característica é de vegetação de mangue que, em certos períodos, fica alagada, o que torna muito difícil o combate. Está bem distante do condomínio e também da rodovia. Estamos monitorando isso, em contato constante com os moradores do condomínio e com o pessoal da rodovia. Amanhã cedo vamos traçar uma nova estratégia para tentar combater esse incêndio", explicou, na ocasião.

Na manhã desta quarta (18), o Corpo de Bombeiros disse à reportagem da TV Gazeta que os moradores de condomínios próximos foram contactados e disseram que não há mais nenhum foco de incêndio ou fumaça na região.