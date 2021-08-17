As chamas consumiram praticamente todo o interior da farmácia em Viana Crédito: Internauta

A madrugada desta terça-feira (17) foi de prejuízo para a proprietária de uma farmácia localizada no bairro Marcílio de Noronha, em Viana , na Grande Vitória . O estabelecimento foi praticamente todo destruído por um incêndio ocorrido por volta das 2h e que só foi controlado após a chegada dos Bombeiros ao local. Não houve feridos na ocorrência.

Your browser does not support the audio element. Incêndio durante a madrugada destrói farmácia em bairro de Viana

Segundo a assessoria da corporação, o comércio conta com duas portas, sendo que a dos fundos estava estufada. Quando a guarnição de combate chegou, diversos focos com chamas precisaram ser combatidos. O trabalho rápido de contenção, entretanto, não impediu que muitos medicamentos, cosméticos e outros itens fossem consumidos pelo fogo.

Imagens feitas por populares mostram a intensidade da fumaça que saía do local antes da chegada dos bombeiros. Após o trabalho dos militares, a área foi isolada.

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