A madrugada desta terça-feira (17) foi de prejuízo para a proprietária de uma farmácia localizada no bairro Marcílio de Noronha, em Viana, na Grande Vitória. O estabelecimento foi praticamente todo destruído por um incêndio ocorrido por volta das 2h e que só foi controlado após a chegada dos Bombeiros ao local. Não houve feridos na ocorrência.
Incêndio durante a madrugada destrói farmácia em bairro de Viana
Segundo a assessoria da corporação, o comércio conta com duas portas, sendo que a dos fundos estava estufada. Quando a guarnição de combate chegou, diversos focos com chamas precisaram ser combatidos. O trabalho rápido de contenção, entretanto, não impediu que muitos medicamentos, cosméticos e outros itens fossem consumidos pelo fogo.
Imagens feitas por populares mostram a intensidade da fumaça que saía do local antes da chegada dos bombeiros. Após o trabalho dos militares, a área foi isolada.
Em nota, os Bombeiros informaram que a dona do estabelecimento se apresentou e solicitou perícia do Corpo de Bombeiros. O prazo para conclusão do laudo é de 20 dias, prorrogável pelo mesmo período.