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Prejuízo

Incêndio durante a madrugada destrói farmácia em bairro de Viana

As chamas foram observadas por volta das 2h desta terça e rapidamente se alastraram no interior do estabelecimento situado em Marcílio de Noronha. Segundo os Bombeiros, não houve vítimas

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 10:33

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

17 ago 2021 às 10:33
Viana
As chamas consumiram praticamente todo o interior da farmácia em Viana Crédito: Internauta
A madrugada desta terça-feira (17) foi de prejuízo para a proprietária de uma farmácia localizada no bairro Marcílio de Noronha, em Viana, na Grande Vitória. O estabelecimento foi praticamente todo destruído por um incêndio ocorrido por volta das 2h e que só foi controlado após a chegada dos Bombeiros ao local. Não houve feridos na ocorrência.
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Segundo a assessoria da corporação, o comércio conta com duas portas, sendo que a dos fundos estava estufada. Quando a guarnição de combate chegou, diversos focos com chamas precisaram ser combatidos. O trabalho rápido de contenção, entretanto, não impediu que muitos medicamentos, cosméticos e outros itens fossem consumidos pelo fogo.
Imagens feitas por populares mostram a intensidade da fumaça que saía do local antes da chegada dos bombeiros. Após o trabalho dos militares, a área foi isolada.
Em nota, os Bombeiros informaram que a dona do estabelecimento se apresentou e solicitou perícia do Corpo de Bombeiros. O prazo para conclusão do laudo é de 20 dias, prorrogável pelo mesmo período.

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