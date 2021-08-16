Tragédia na Serra: casa em que irmãos morreram já teve incêndio em 2020

Os irmãos Israel e Ícaro, de 5 e 6 anos, morreram vitimas de um incêndio no Bairro das Laranjeiras, em Jacaraípe, na Serra Crédito: Reprodução / Fernando Madeira

Segundo a tenente, as perícias dos Bombeiros e da Polícia Civil foram acionadas para identificar as causas do incêndio que terminou com a morte das crianças. O laudo demora até 20 dias para ser liberado e o prazo pode ser estendido. Andressa Silva pontuou, porém, que há indícios observados nas buscas na casa que podem apontar possíveis motivos para o início das chamas.

"As perícias foram acionadas. Preliminarmente, a instalação era bem precária. Eles tinham muitas instalações elétricas provisórias, o famoso 'gato'. Tinha muita sobrecarga em tomadas, como uso de 'T' e de extensões, não tinha instalação de disjuntores, que protegem a casa de picos e curtos-circuitos. Havia um relato de ocorrência de incêndio na residência no ano passado, que começou em uma geladeira", disse a tenente.

Casa onde irmãos morreram após incêndio na Serra

A tenente dos Bombeiros também explicou que as chamas ficaram restritas ao quarto das crianças e disse que elas foram encontradas carbonizadas deitadas em cima da cama. De acordo com ela, um dos possíveis combustíveis para o fogo foram várias pilhas de roupas encontradas justamente no quarto de Ícaro e Israel.

"Tinha muito material combustível acumulado, muitas trouxas de roupa no quarto em volta da cama. E, além disso, em um determinado momento do incêndio, cedeu o teto. Quando cede o teto, entra mais oxigênio e alimenta as chamas, que aumentaram ainda mais", argumentou a tenente.

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A avó das crianças e uma adolescente de 15 anos que, segundo a tenente, é irmã de Ícaro e Israel, sofreram queimaduras no rosto e nos cabelos. Para a oficial dos Bombeiros, isso pode significar que elas tentaram socorrer os meninos e acabaram se ferindo. De acordo com Andressa Silva, a adolescente é autista e a avó possui um tumor na cabeça.

"A avó tem um tumor na cabeça, então ela não fala muito bem e não conseguiu nos passar as informações. A adolescente é autista, mas conseguiu repassar as informações. A mãe não estava presente no local", acrescentou.

A Gazeta, a Demandada pela reportagem de, a Prefeitura da Serra informou que os familiares das duas crianças já foram realocados. Segundo a administração municipal, equipes do serviço do Auxílio Funeral e do Aluguel Social estiveram no local do incêndio. A avó das crianças está na casa de uma filha, já a mãe e a adolescente estão na casa de um parente.

ENTENDA O CASO

Os irmãos Israel, de 6 anos, e Ícaro Storch, de 5, morreram em um incêndio que atingiu uma casa no Bairro das Laranjeiras, na Serra, por volta das 6h44 desta segunda-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi ao local para combater o incêndio, o fogo atingiu a cozinha e o quarto da residência. As crianças foram encontradas carbonizadas no quarto.

Ícaro, sem camisa, e Israel, morreram no incêndio ocorrido nesta manhã, na Serra Crédito: Arquivo pessoal

Segundo os Bombeiros, somente após o controle do fogo, e da retirada dos escombros do teto do cômodo que desabou, foi possível localizar e constatar que os irmãos haviam morrido. Ainda conforme os militares que atenderam a ocorrência, o incêndio começou pouco antes das 7 horas da manhã. De acordo com o chefe de operações dos Bombeiros, tenente Schulz, ao chegarem à residência, os militares não tinham a certeza da presença das crianças no interior da mesma.

"A princípio, quando chegamos para combater o incêndio, não havia sido positivado a questão de vítimas. Nós entramos, combatemos (as chamas) no quarto delas (crianças) e posteriormente, quando diminuímos um pouco a temperatura para efetivamente vasculhar o ambiente, nós acabamos encontrando as crianças queimadas. Os vizinhos e moradores apenas pensavam que poderia ter crianças, mas não deram certeza até o início da nossa atuação", explicou o bombeiro, informando que o incêndio ficou concentrado no quarto.

Em choque, a mãe das crianças, Charlene Storch, foi até o local após ser informada de que os filhos haviam morrido. Ela não estava na casa há pelo menos três dias, mas morava no imóvel junto dos filhos e avó deles, segundo apurado pela reportagem de A Gazeta com familiares. Charlene foi levada à Delegacia Regional da Serra e, após prestar depoimento, foi liberada.

A mãe dos meninos, Charlene Storch, foi à delegacia para prestar depoimento sobre o incêndio Crédito: Carlos Alberto Silva

Segundo a Polícia Civil, o caso será investigado pela Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Os corpos das vítimas, segundo a corporação, foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) para serem liberados pela família e para ser feito o exame cadavérico, que vai apontar a causa da morte.

FAMÍLIA EM CHOQUE

Um pouco mais calma, uma das tias dos meninos, Michele Storch, irmã de Charlene, explicou que a família ainda busca entender o que ocorreu e lamentou a perda dos sobrinhos, a quem se referiu como crianças felizes e carinhosas.

Michele Storch, tia dos meninos, esteve no local onde os sobrinhos morreram no incêndio Crédito: José Carlos Schaeffer