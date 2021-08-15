Após brincar com jet ski quebrado, adolescente do ES ganha passeio

Gabriel, de 13 anos, brinca com restos de um jet ski quebrado em um valão Crédito: Reprodução

A brincadeira com a carcaça de um jet ski se transformou em um passeio de verdade, neste domingo (15), para um adolescente de 13 anos. O estudante Gabriel Augusto Francelino dos Santos brincou com os restos de uma embarcação em um valão próximo à casa em que mora, na Barra do Jucu, em Vila Velha , na última semana. O vídeo do momento chegou ao empresário Renato Rodrigues de Morais, de 47 anos, proprietário da Netuno Costa Náuticas, empresa que atua com compartilhamento náutico.

“Na sexta-feira (13), recebi as imagens de Gabriel e, junto com alguns amigos, conseguimos encontrar o garoto e convidá-lo para andar com um jet ski de verdade nesta manhã, em Vitória . Ele veio acompanhado do amigo Wesley. Demos uma volta com eles e os levamos para almoçar. Realizar o sonho do adolescente foi muito gratificante porque é algo comum a mim e distante para ele”, comentou o empresário.

VEJA VÍDEO DA BRINCADEIRA NO JET SKI QUEBRADO

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Gabriel, que tem o apelido de Maruim, e o amigo disseram que gostaram da experiência e já foram convidados a voltar até a marina para repetir o passeio. “Eu falei com ele que, quando ele fizer 18 anos, darei a carteira para ele aprender a andar de jet ski. Bom que dá um gás para o menino”. relata o empresário.

A mãe do adolescente, Ediene Alves Fancelino dos Santos, contou que ficou surpresa com o convite para que o filho pudesse andar em um jet ski de verdade. Segundo ela, o marido é pescador e Maruim é encantado por tudo que é relacionado com ao mar.

“Eu nem sabia do vídeo e fui surpreendida com o convite para Gabriel conhecer uma marina e andar em uma embarcação de verdade. Na praia, ele costuma brincar com boia de caminhão, mas não sei onde ele conseguiu esse resto de jet ski. Meu filho ficou muito feliz, realmente realizou um sonho”, ressaltou.

VEJA VÍDEOS DO PASSEIO DESTE DOMINGO

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