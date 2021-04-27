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Em Vitória

Condutor de jet ski bate e fica preso em fios de poste no canal de Camburi

Em nota, a Marinha afirmou que o condutor do jet ski estava em alta velocidade e não obedeceu à ordem de parada; ele chegou a cair no mar e foi resgatado por equipes do órgão; veja vídeo

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 21:03

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

26 abr 2021 às 21:03
Condutor de jetski caiu no mar após tentar avançar com motoq
Condutor de jet ski caiu no mar após tentar avançar com veículo Crédito: Reprodução
Um homem que pilotava uma moto aquática na tarde do último domingo (25) bateu em fios de alta tensão de um poste que caiu e ficou inclinado no canal da Ponte de Camburi, em Vitória.
O veículo ficou preso na fiação. O condutor tentou passar pelos fios com o jet ski, mas caiu na água. De acordo com a Marinha, o homem não obedeceu a ordem de parada e colidiu com os cabos. A equipe de resgate acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o piloto foi levado ao hospital por parentes.
Condutor de jet ski bate e fica preso em fios de poste no canal de Camburi
A Marinha disse ainda que o piloto foi notificado e irá responder por navegar em alta velocidade e com o documento da embarcação vencido. O nome do piloto não foi divulgado.
Um homem filmou a ocorrência (veja abaixo).
Segundo a EDP, o poste cedeu devido a uma erosão no terreno. Os fios de alta tensão ficaram caídos na água do canal.
Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Marinha informou que, tão logo foi avisada sobre o incidente, se deslocou para o local do fato, no intuito de resguardar a segurança dos navegantes, alertando sobre a fiação na água e evitando o tráfego de embarcações no local.
Em nota, a Marinha afirmou que o motorista do jet ski estava em alta velocidade e não obedeceu a ordem de parada e, assim, acabou colidindo contra os cabos. O motorista, que acabou caindo no mar na tentativa de avançar com o jet ski contra os fios, foi resgatado pela equipe da Capitania dos Portos.
"Também foi solicitado o apoio de uma outra equipe por terra, a fim de transportar o condutor para atendimento médico. Em paralelo, equipes fizeram contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o motonauta foi levado por familiares", diz o órgão.
Uma equipe de inspeção naval da Capitania dos Portos permaneceu no local com uma embarcação até a completa retirada dos cabos. O condutor da moto aquática foi notificado por cometer infração aos artigos da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, por ter sido flagrado em alta velocidade e com o documento da embarcação vencido.
"As causas e responsabilidades do acidente serão apuradas. Concluído o inquérito, será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida contribuição e autuação", finalizou a Marinha em nota.
O órgão ainda indica que incentiva e considera importante a participação da sociedade nesse tipo de caso, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio) e (027) 2124-6526 (diretamente com a CPES para outros assuntos, inclusive denúncias).

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