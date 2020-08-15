Vídeo: ocupantes de jet ski caem na baía de Vitória e são resgatados

Uma cena curiosa foi registrada por um internauta de A Gazeta durante a tarde desta sexta-feira (14), em Vitória. De acordo com informações divulgadas pelo internauta que gravou as imagens, um jet ski estava à deriva na Baía de Vitoria, quando uma embarcação, ao perceber a situação vai ao encontro da moto aquática, segundo o internauta, aparentemente possuíam quatro passageiros no veículo.
Ainda de acordo com as imagens registradas, o jet ski é rebocado pela embarcação e os passageiros são resgatados pelo barco. Pela gravação não é possível afirmar o que teria acontecido para que a situação fosse gerada ou o resultado final do resgate.
VEJA AS IMAGENS REGISTRADAS:
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Marinha, entretanto não foram divulgadas informações se alguma ocorrência foi gerada ou recebida pela corporação, assim como não foram disponibilizados detalhes do que teria acontecido no local.