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Resgate

Vídeo: ocupantes de jet ski caem na baía de Vitória e são resgatados

Imagens registradas por um internauta de A Gazeta mostram uma embarcação rebocando o veículo e ajudando a tirar as pessoas da água

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 22:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 22:06
Passageiros de Jet Ski são resgatados por embarcação na Baía de Vitória
Passageiros de Jet Ski são resgatados por embarcação na Baía de Vitória Crédito: Marcelo Santos/ Reprodução
Uma cena curiosa foi registrada por um internauta de A Gazeta durante a tarde desta sexta-feira (14), em Vitória. De acordo com informações divulgadas pelo internauta que gravou as imagens, um jet ski estava à deriva na Baía de Vitoria, quando uma embarcação, ao perceber a situação vai ao encontro da moto aquática, segundo o internauta, aparentemente possuíam quatro passageiros no veículo. 
Ainda de acordo com as imagens registradas, o jet ski é rebocado pela embarcação e os passageiros são resgatados pelo barco. Pela gravação não é possível afirmar o que teria acontecido para que a situação fosse gerada ou o resultado final do resgate. 

VEJA AS IMAGENS REGISTRADAS: 

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Marinha, entretanto não foram divulgadas informações se alguma ocorrência foi gerada ou recebida pela corporação, assim como não foram disponibilizados detalhes do que teria acontecido no local.

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