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Litoral

Barco fica preso em banco de areia e naufraga próximo a Marataízes

A embarcação foi tomada pela água do mar e precisou ser rebocada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 19:30

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 19:30

Um barco de pesca precisou ser rebocado na manhã desta terça-feira (28), por conta de um naufrágio no ponto conhecido como boca da Barra, no Pontal em Marataízes, Litoral Sul do Estado. Segundo moradores, é a segunda vez nesta semana que o acidente acontece.
Nas imagens divulgadas pelo morador Eliseu Leal Costa, é possível ver a embarcação que retornava para o Píer da Barra, às 13h30, mas ficou presa em um banco de areia. No barco estavam dois pescadores, que aguardavam o socorro. Duas outras embarcações foram acionadas para retirar o barco do local. Após o resgate, a embarcação será levada para o Porto da Barra.
Barco foi tomado pela água após atolar em banco de areia
Barco foi tomado pela água após atolar em banco de areia Crédito: Reprodução
Na segunda-feira (27), outro barco de pesca que chegava na Barra foi atingido por uma forte onda e afundou. O barco naufragado com seus tripulantes ficaram à deriva. A tripulação da embarcação, acionou os pescadores mais próximos do local. Com seus barcos, os pescadores ajudaram no socorro aos ocupantes. A embarcação foi então rebocada até o Píer da Barra.
Na segunda, outra embarcação afundou na Barra, em Marataízes
Na segunda, outra embarcação afundou na Barra, em Marataízes Crédito: Eliseu Leal Costa

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