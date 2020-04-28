Barco fica preso em banco de areia e naufraga próximo a Marataízes

Nas imagens divulgadas pelo morador Eliseu Leal Costa, é possível ver a embarcação que retornava para o Píer da Barra, às 13h30, mas ficou presa em um banco de areia. No barco estavam dois pescadores, que aguardavam o socorro. Duas outras embarcações foram acionadas para retirar o barco do local. Após o resgate, a embarcação será levada para o Porto da Barra.